JAKARTA - Hubungan asmara antara Mike Lewis dengan Janisaa Pradja, semakin lengket saja. Keduanya bahkan diketahui sering kali mengunggah foto kebersamaan mereka, tak hanya saat tengah makan malam, namun juga saat momen liburan tiba.

Baru-baru ini, Janisaa nampak mengunggah fotonya yang tengah berciuman dengan Mike Lewis untuk memperingati hari ciuman internasional yang jatuh pada 6 Juli kemarin.

Baca Juga: Kado Valentine Istimewa Mike Lewis untuk sang Kekasih, Apa Ya?

Dalam unggahannya, Mike nampak mengenakan surjan lurik berikut blangkon, sementara Janisaa terlihat memakai kebaya jumputan lengkap dengan kain jarik.

"Late but happy #internationalkissingday," tulis Janisaa di akun Instagram pribadinya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Mike Lewis. Mantan suami Tamara Bleszinsky ini nampak mengunggah foto sang kekasih bersamanya serta seekor anjing hang tengah duduk di atas becak.

Baca Juga: Tangis Nagita Slavina Pecah Lihat Pengakuan Raffi Ahmad soal Keluarga

Ia bahkan menuliskan bahwa foto tersebut diambil sudah lama, saat ia berada di Sidoarjo.

"2 Bules, one Jawanese Princess. I wonder which one she will pick? #sidoarjo #hidupsidoarjo #jawa #jawatimur #jempol #bule #latepost." tulis Mike Lewis.