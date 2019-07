JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditoreh oleh boyband asal Korea Selatan BTS. Pelantun lagu Boy With Luv ini mendapatkan bintangnya dalam pagelaran Dubai Walk of Fame.

Kabar ini disampaikan oleh akun Twitter resmi The Dubai Stars. BTS akan mendapatkan bintangnya dalam even yang digelar pada Oktober 2019 mendatang.

"A Dubai Stars now dedicated to the popular South Korea boyband from Seoul - @btsbighit. Will you be cheering for them at our launch even this october? (Dubai Stars kali ini mendedikasikan kepada boyband populer Korea Selatan asal Soul - @btsbighit. Apakah kalian akan memberikan support kepada mereka di peluncuran acara kami di Oktober?)," tulis akun Twitter The Dubai Stars.

Baca Juga: Bersiap, Pre-Sale Tiket Film Ketiga BTS Akan Dibuka Malam Nanti

Lebih dari itu, BTS sendiri merupakan artis asal Korea pertama yang mendapatkan tempat dalam ajang Dubai Walk of Fame. Dalam ajang ini, BTS juga akan disandingkan dengan Jackie Chan dan Shah Rukh Khan.

Selain untu BTS, prestasi tersebut tentu menjadi kabar baik bagi para fans BTS yakni Army. Mereka pun ramai-ramai ikut menggaungkan ucapan selamat melali balasan cuitan tersebut.

"Jadi, setara dengan Walk of Fame tetapi di Dubai? Coolboy kami mampu melakukan itu," ujar salah seorang pengguna Twitter.

"@bangtanUAE BTS mendapatkan bintang Dubai. Selamat guys semoga kalian bisa melihatnya di bulan Oktober," sahut yang lain. Baca Juga: Ngaku Pengacara, Barbie Kumalasari Ternyata Belum Jadi Sarjana Hukum? "🎆🎊 Ini sangat spesial dan penting bagi kami seperti halnya FANSCLUB dan ARMY. Terima kasih banyak untuk ini. 💜🌌🇦🇷🎉 @BigHitEnt @BTS_twt," tulis akun BTS Official Argentina. The Dubai Stars adalah even yang mirip dengan Hollywood Walk of Fame. Hanya saja, acara ini di helat di Dubai. Nama BTS akan tersemat di salah satu gambar bintang yang membentang di Jalan Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Dubai. Bersama BTS akan disematkan pula 399 nama bintang lainnya.