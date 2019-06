JAKARTA - Film Say I Love You bakal tayang pada 4 Juli 2019. Film ini menceritakan Sheren yang diperankan oleh Dinda Hauw yang mengejar mimpi dan cita-cita di tengah keterbatasan.

“Kali ini lebih ke cerita anak muda. Begitu juga dramamya, love story-nya lebih romantis. Dan pastinya inspired by true event,” ucap Sahrul Gibran selaku produser Say I Love You.

Muhaimin Iskandar yang datang saat gala premier Say I Love You memetik hikmah dari perjalanan seorang Sheren. Menurutnya, film ini memberikan banyak pelajar soal membangun karakter yang bisa bermanfaat untuk lingkungan.

"Ini film memiliki cerita yang sangat baik dan memberi pesan inspiratif untuk anak-anak remaja zaman now dan juga para orangtua. Menurut saya wajib untuk ditonton, karena banyak pesan yang dipetik dari cerita di dalamnya," ungkap pria yang disapa Cak Imin itu dalam rilis yang diterima Okezone.

Say I Love You merupakan film yang mengangkat kisah sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang, Jawa Timur. Sheren ingin membangun reputasi baik untuk sekolahnya agar bisa diperhitungkan.

"Di film ini digambarkan hidup anak-anak yang kekurangan. Dengan segala masalahnya dan dibimbing oleh sosok pendiri sekolah yang sangat baik dan tegas, mereka bisa meraih mimpi dan sukses," jelas Cak Imin.

Say I Love You dibintangi oleh Dinda Hauw, Teuku Ryzki, Alvaro Maldini, Rachel Amanda, Ashilla Zahrantiara, Nadira Octova, Shenina Cinnamon, Yosi Kristanto.

