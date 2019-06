JAKARTA – Serial drama Strong Woman Do Bong Song yang sempat hits di tahun 2017 kembali menjadi perbincangan masyarakat saat ini. Hal tersebut lantaran salah satu stasiun TV di Indonesia kembali menayangkan kisah cinta antara Do Bong Soon dan An Min Hyuk.

Strong Woman Do Bong menceritakan tentang perempuan yang memiliki tenaga super bernama Do Bong Soon (Park Bo Young). Kekuatan yang didapat oleh Bong Soon adalah turun temurun dari anggota keluarga perempuan dari sang ibu.

Perjumpaannya dengan An Min Hyuk (Park Hyung Sik), CEO perusahaan game video Ainsoft dimulai saat Bong Soon tengah berseteru dengan preman di jalan dan bertemu dengan Min Hyuk yang kala itu menuju bandara.

Melihat kekuatan yang dimiliki, An Min Hyuk pun merekrut Do Bong Soon untuk menjadi pengawal. Mengingat sebagai anak orang kaya, ia tengah diburu oleh seseorang yang ingin melenyapkan nyawa Min Hyuk.

Singkat cerita, serial yang berjumlah 16 episode ini berakhir pada Do Bong Soon dan An Min Hyuk yang saling jatuh cinta dan berpacaran.

Dalam tayanganya, serial yang baru memasuki episode ke 12 ini menghadirkan kisah yang menegangkan. Di mana seorang penculik menjebak Bong Soon dengan lebih dulu menyekap sahabatnya, Jo Hee Ji yang tahu soal kekuatan super gadis berambut pendek tersebut.

Melalui pesan, Bong Soon bercerita jika dirinya takut bahwa kekuatan super yang dimiliki justru akan menyakiti orang lain. Di sisi lain, kekuatan super tersebut justru akan hilang saat digunakan untuk orang yang tidak bersalah. Bocoran inilah yang kemudian memberikan informasi soal kelemahan Bong Soon. Meski diwarnai ketegangan, namun kisah romantis juga dihadirkan dalam episode ini. Di mana Do Bong Soon dan An Min Hyuk melakukan ciuman pertama mereka sebagai pasangan kekasih saat berada di pantai. Lantas seperti apa kelanjutan kisah dari serial drama Strong Woman Do Bong Soon? Anda bisa menyaksikannya melalui siaran televisi swasta yang tayang setiap Senin-Jumat. Namun jika ingin menonton secara marathon drama ini, sudah tersedia layanan streaming di beberapa kanal website mulai dari Netflix, iFlix hingga Viu.