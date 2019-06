JAKARTA - Mantan vokalis grup musik Samsons, Bams kembali eksis di dunia musik Tanah Air. Tak sendiri, kali ini, Bams menggandeng sang mama, Desiree dalam proyek duo yang mereka namakan Moon.

Pasangan ibu dan anak ini pun telah merilis single perdana mereka yang berjudul Will You Dance With Me.

"Jadi inilah single pertama gue dan ibu saya. Nama duet kita Moon, judul lagunya Will You Dance With Me. Kenapa namanya moon, sebenarnya mom and son disingkat jadi Moon," ujar Bams saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Berduet dengan sang Mama, Bams pun mengusung genre yang dirasa pas untuk dua generasi berbeda tersebut.

Tak hanya menyesuaikan dengan zaman sang mama, jenis musik yang dipilih pun sesuai dengan keinginan pemilik nama lengkap Bambang Reguna Bukit ini.

"Jenis musiknya big band Swing karena gue suka. Balik lagi sekarang sih kalau saya pribadi ingin keluarin sesuatu berdasarkan apa yang saya suka dengan apa yang saya mau. Jadi, menurut saya sekarang kalau mau keluarin materi asal itu jujur, asal related, buat kemasannya beda, elit, ada aja yang denger," sambung pria berdarah Batak ini.

Memperkenalkan duonya bersama sang mama, Bams pun akan menggelar showcase dan launch party pada 7 Juli 2019 mendatang di Motion Blue, Fairmont, Jakarta Selatan.

Kurang lebih 12 list lagu pun sudah dipersiapkan oleh ibu dan anak ini.

"Ada 12 lagu ada lagu sendiri, lagu gue sama ibu, single baru kemarin, terus ada yang kolaborasi juga," pungkas Bams.

Kini, Will You Dance With Me sudah dapat didengarkan di seluruh platform digital sejak 12 Juni 2019. Besar harapan Bams dan Desiree agar lagu yang mereka bawakan dapat menjadi inspirasi bagi hubungan ibu dan anak di masyarakat luas.

