JAKARTA – Vanessa Angel masih menjalani hukuman kurungan lantaran tersangkut kasus prostitusi online. Sebuah foto yang dinilai mengandung unsur pornografi pun menjadi barang bukti untuk mengganjar Vanessa dengan pasal UU ITE.

Baca Juga: Pelajari Semua Agama, Reza Oktovian Ungkap Keyakinannya Saat Ini

Feby Febiola, artis sekaligus sahabat Vanessa Angel, menyebut hal tersebut konyol. Pasalnya, kini Vanessa didakwa menyebarkan konten pornografi karena beredarnya foto-foto syurnya. Padahal, menurut Feby, banyak foto yang lebih parah daripada milik Vanessa.

Ia pun membeberkan bagaimana foto Vanessa tersebut dibuat hingga akhirnya tersebar. Istri dari Frank Sihombing itu mengatakan bahwa foto tersebut awalnya hanya dikirimkan Vanessa kepada teman perempuannya.

“Jadi Vanessa chatting dengan temannya yang lagi menunggu dia, dan dia bilang dia lagi siap-siap, lalu dia ambil foto selfie," ujar Feby Febiola dalam unggahannya di Instagram, Minggu (16/6/2019).

"Fotonya hanya setengah badan, tidak telanjang dada, mengenakan bra seperti bikini dan yaahh tidak porno sama sekali. Chattingnya juga pribadi, temannya juga sesama perempuan,” lanjutnya.

Kejadian yang menimpa Vanessa itu pun dijadikan pelajaran oleh Feby Febiola. Terlebih untuk urusan komunikasi melalui media elektronik.

“Kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi elektronik, we never know what we’re gonna get into (kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan kemudian),” sambung Feby.

Hal yang membuat Feby miris adalah ketika dia membandingkan kasus Vanessa dengan foto-foto seksi yang bertebaran di media sosial. Menurut Feby, masih banyak foto yang jauh lebih bersifat pornografi dibanding potret sang sahabat.

“Yang sedihnya, kita lihat di social media, banyak selfie yg lebih parah, lebih seksi dan itu nyata adanya. Kita bisa akses dengan mudahnya kapan saja,” lanjutnya.

Di sisi lain, pada 23 Mei 2018 lalu, Feby menjadi saksi yang meringankan Vanessa Angel dalam menghadapi kasusnya. Feby pun menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh hakim di persidangan tersebut.

Baca Juga: Dibawakan Mukena dan Sajadah, Vanessa Angel Siap Bangkit dari Keterpurukan

“Mengenai apa saja yang ditanyakan hakim, menurut saya sangat standart dan saya jawab sejujurnya,” pungkas Feby Febiola.

(LID)