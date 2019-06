JAKARTA - Selain di Jakarta dan Yogyakarta, boy band asal Irlandia, Westlife juga akan menggelar konser di Palembang, Sumatera Selatan pada 18 Agustus 2019 mendatang. Konser bertajuk Westlife-The Twenty Tour 2019 ini akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang.

Hal tersebut diungkapkan oleh pihak penyelenggara Neutron Live Asia dalam siaran pers yang diterima Okezone, Sabtu (1/6/2019).

Rendy, Presiden Direktur Neutron Live Asia menjelaskan, pihaknya berinisiatif memboyong Westlife untuk konser di Palembang karena grup musik ini sangat fenomenal. Bersatunya kembali Westlife merupakan penanda 20 tahun grup musik itu berkarya di belantika musik internasional dan menjadi momen yang sangat dinantikan para penggemar Westlife di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

“Sebagai grup musik yang fenomenal, reuninya Westlife akan menjadi momen langka yang perlu kami suguhkan kepada masyarakat di Sumatera dan Palembang khususnya. Selain itu, kami ingin melanjutkan tradisi menghadirkan suguhan musik internasional yang berkelas di Palembang, setelah beberapa kali artis internasional tampil di Palembang seperti MLTR, Shane Filan dan Boyzlife yang mendapat sambutan hangat masyarakat Palembang,” jelas Rendy.

Sementara itu, untuk tiket konser Westlife mulai dapat dibeli pada 10 Juni 2019 pukul 11:59 WIB secara online di www.westlifepalembang.com dan www.bookmyshow.com. Penonton disediakan empat kategori yaitu seat yang masing-masing memiliki variasi harga. Untuk kategori VVIP, tiket dijual dengan harga Rp1.950.000, Platinum dengan harga Rp1.450.000, Gold sebesar Rp950.000 dan silver Rp550.000.

Pada persembahan konsernya nanti, Westlife akan menampilkan lagu terbarunya dan tentunya juga akan membawakan lagu-lagu hits andalan mereka seperti 'Swear It Again', ‘If I Let You Go’, ‘Flying Without Wings', ‘I Have a Dream’, ‘Seasons in the Sun’, ‘Fool Again’, ‘My Love’, ‘What Makes a Man’, ‘Uptown Girl’, ‘Unbreakable’, ’ Mandy’, ‘You Raise Me Up’, 'Unbreakable' dan masih banyak lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Westlife akan reuni kembali setelah tujuh tahun masa rehat (hiatus). Mereka akan kembali hadir dengan tur terbaru-nya yang akan berjalan mulai tahun ini. Dalam rangka merayakan 20 tahun karier musiknya, Westlife akan hadir dengan tajuk konser ‘Westlife - The Twenty Tour 2019’, di mana pertunjukan ini sudah dimulai di Belfast pada 25 Mei 2019 lalu hingga tanggal 5 Juli 2019 di Dublin, Irlandia.

(sus)