JAKARTA - Salah satu karya terbaru Disney, film live-action Aladdin tengah tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia. Film yang dibintangi oleh Mena Massoud, Will Smith, dan Naomi Scott ini menjadi buah bibir di semua kalangan masyarakat.

Diangkat dari karya animasi klasik tahun 1992, Aladdin menawarkan nuansa nostalgia kepada para penontonnya. Hal itu juga dirasakan oleh dua selebriti Indonesia, Luna Maya dan Via Vallen.

Sayangnya, kedua artis ini terancam mendapatkan hukuman karena mengabadikan film Aladdin lewat ponsel mereka. Via saat itu mengunggah beberapa cuplikan adegan Aladdin, salah satunya adalah saat Aladdin dan Princess Jasmine sedang terbang mengendarai karpet ajaib.

Tindakan ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan. Via Vallen telah melanggar dua Undang Undang, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Luna Maya juga melakukan hal serupa satu hari sebelum Via Vallen. Luna pun terbawa momen nostalgia masa kecil sehingga merekam dan mengunggah adegan Aladdin dan Princess Jasmine di karpet terbang seperti yang dilakukan Via Vallen.

Adegan tersebut memang sangat ikonik bagi film Aladdin. Adegan itu menjadi spesial karena menampilkan lagu A Whole New World dalam cerita filmnya.

Jika mengacu pada Undang Undang, keduanya bisa terancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 Miliar atas aksinya mengunggah video film Aladdin di Instagram Story.

