JAKARTA - Aaliyah Massaid sedang sibuk mempersiapkan perilisan single barunya. Setelah sekian lama vakum, kesempatan untuk mengikuti jejak sang ibu di dunia tarik suara semakin terbuka lebar.

"Nyanyi kebetulan enam hari lagi single aku rilis jadi can't wait for that journey to begin aja sih," ucap Aaliyah Massaid ditemui di Gala Premiere Film Aladdin, baru-baru ini.

Perilisan single baru Aaliyah cukup unik karena merilis single bukan bertemakan religi di tengah bulan Ramadan. Biasanya para musisi memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk menelurkan lagu-lagu bertema Islami.

"Kayaknya enggak ada salahnya orang coba, toh enggak ada peraturan kalau sebenarnya bulan puasa ngeluarin lagu religi. Kan nggak ada, sebenarnya orang itu bebas mau ngeluarin lagu apa aja," imbuhnya.

Tema cinta masih tetap dipilih oleh Aaliyah untuk karya terbarunya. Sebagai remaja, tema tersebut memang sangat identik dengan kehidupan sehari-harinya.

Namun Aaliyah memastikan bahwa lagu barunya nanti jauh dari kata sedih. Tema cinta yang diangkat tidak akan berfokus pada kesedihan.

"Tentang cinta tapi ya nggak sedih sih, biasanya lagu zaman sekarang sedih, biasanya melow tapi ini nggak deh," tutur Aaliyah Massaid.

