JAKARTA – Nama Baim Wong kini dikenal sebagai Youtuber dengan ide kreatif setelah aksinya menjadi orang gila ramai diperbincangkan. Sejak beberapa bulan lalu, Baim dan sang istri, Paula Verhoeven memang terlihat aktif menjadi Youtuber dalam channel Baim Paula. Bahkan kini subscriber-nya sudah mencapai 5,1 juta.

Menurut Baim Wong, untuk menjadi seorang Youtuber bukan hal yang mudah. Sebab penting mencari keunikan atas jati diri. Hal tersebut diungkapkan Baim Wong dalam acara Road Show to Campus How to be Great Influencer yang digelar Smartfren baru-baru ini.

Baim menjelaskan, selain mempunyai keunikan jati diri, penting juga mengembangkan ide setiap harinya.

“Ide yang harus di kembangkan itu banyak, tapi yang paling terpenting adalah ide tersebut kreatif, sehingga orang tidak gampang bosan melihat konten kita,” ujar Baim.

Kemudian, hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengetahui segmen penonton channel Youtube dan menjalaninya dengan konsisten. "Harus bisa menjadi diri sendiri, jangan ikut-ikut orang lain dan konsisten," kata Baim Wong.

Dan menurut Baim Wong, yang tak kalah penting saat menjadi Youtuber yaitu menyisipkan hal edukasi dan hiburan dalam konten sesuai usia penonton.

