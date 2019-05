SEOUL – Han Ji Sung, aktris asal Korea Selatan meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Bandara Internasional Incheon pada Senin pagi, 6 Mei 2019. Ia meninggal usai ditabrak oleh dua mobil yang melaju cepat di jalan tersebut.

Baca Juga: Hina Nabi Muhammad, Ini Pesan Deddy Corbuzier untuk Andre Taulany

Soompi melaporkan pada Rabu, 8 Mei 2019, kronologis kematian dari Han Ji Sung bermula saat suaminya ingin buang air kecil. Menurut keterangan polisi, Han Ji Sung kemudian menyalakan lampu tanda bahaya dan anehnya langsung mengubah posisi mobil yang berpindah ke tengah jalur.

Saat itulah sebuah taksi yang melaju di sisi tengah jalur menabrak Han Ji Sung hingga membuat wanita yang memulai debutnya dengan nama So I itu terpental dan ditabrak lagi oleh mobil lainnya di jalan tol tersebut. Akibatnya, Han Ji Sung langsung tewas di tempat.

Polisi sedang menyelidiki pengemudi taksi dan pengendara mobil SUV yang menabrak Han Ji Sung. Mereka juga melihat kemungkinan bahwa pengemudi taksi itu melaju kencang dan tidak mengawasi jalan.

Informasi lain dari News 8 menyebut jika suami Han Ji Sung telah memberikan keterangan kepada polisi. Dalam keterangannya, suami Han Ji Sung mengatakan jika kecelakaan sudah terjadi ketika ia kembali dari buang air.

Polisi telah menyocokkan pernyataan suami Han Ji Sung dan video dari black box kendaraan. Sang suami menyatakan bahwa dia tidak tahu mengapa mobil itu berhenti di jalur kedua, bukan di bahu jalan. Ia pun tak tahu alasan mengapa Han Ji Sung keluar mobil dan berjalan ke belakang kendaraan.

Kejanggalan yang ditemukan polisi merujuk pada black box dalam mobil. Video dari black box menunjukkan bahwa sekitar 10 detik setelah suaminya keluar dari mobil, Han Ji Sung kemudian juga keluar dari sisi pengemudi dan berjalan menuju bagasi mobil di belakang. Ia terlihat membungkuk dan berputar dari sisi satu ke sisi lainnya sebelum taksi yang melaju kencang menabrak Ji Sung.

Belum diketahui secara pasti apa yang membuat Han Ji Sung keluar dari mobil dan berjalan di bahu jalan tol tersebut. Polisi telah menyatakan bahwa tidak ada rekaman audio di kotak hitam, sehingga mereka kurang memahami rincian persis situasi saat itu.

Baca Juga: Deddy Corbuzier: Andre Taulany Salah, Tapi...

Sebagai informasi tambahan, Han Ji Sung melakukan debut sebagai bagian dari girl grup B.Dolls pada 2010 dan kemudian beralih menjadi seorang aktris. Dia muncul dalam drama SBS berjudul Second to Last Love dan Happy Sisters. Ji Sung juga akan bermain dalam film One Punch.

(LID)