LOS ANGELES - Film Avengers: Endgame banyak diprediksi bakal menjadi penutup Marvel Cinematic Universe (MCU) Phase 3. Namun hal tersebut rupanya langsung dipatahkan oleh Kevin Feige, Bos Marvel.

Pernyataan Feige diungkapkannya pada sebuah kesempatan wawancara oleh reporter di Shanghai. Menurut Feige, Avengers: Endgame bukanlah penutup phase 3 MCU melainkan Spiderman: Far From Home .

“(Spider-Man: Far From Home) adalah akhir fase tiga. Kamu adalah orang pertama yang aku beri tahu tentang hal ini,” ungkap Kevin Feige singkat.

Meski begitu, memang pada awalnya Avengers: Endgame menjadi penutup fase ke-3. Tetapi rencana tersebut malah berubah hingga membuat Peter Parker yang akan jadi penutup dan memperkenalkan fase ke-4 MCU.

Sayangnya alasan khusus mengapa Spiderman: Far From Home menjadi penutup fase ke-3 MCU tak dibeberkan oleh Kevin Feige. Yang jelas, Feige hanya ingin karakter Spiderman dapat memandu pada babak MCU fase ke-4.

Dari kabar yang beredar, fase ke-4 MCU baru akan dirilis pada 2020 mendatang dengan sederet film seperti The Eternals, Black Widow dan masih banyak lagi.

Spiderman: Far From Home sendiri masih akan tayang setelah Avengers: Endgame yakni 5 Juli 2019 mendatang. Dimana dalam film Spiderman: Far From Home bakal menceritakan pengalaman Peter Parker yang tengah berlibur bersama teman sekolahnya yakni Ned, Flash Thompson dan MJ ke Eropa.

Awalnya, mereka hanya bersenang-senang, tetapi Peter Parker justru harus menghadapi monster Elementals.

Sebagaimana diketahui, fase pertama Marvel Cinematic Universe dibuka oleh film Iron Man pada 2008 silam dan di akhiri oleh The Avengers di 2012. Kemudian, fase ke-2 diawali oleh Iron Man 3 pada 2013, lalu ditutup oleh Ant-Man di 2015.

Sedangkan untuk fase ke-3 diawali oleh Captain America: Civil War pada 2016 lalu. Fase ke-3 kemudian akan ditutup oleh Spiderman: Far From Home.

(edh)