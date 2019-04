JAKARTA - Irsha Soraya tampaknya tahu betul cara menyampaikan sebuah lagu kepada para pendengarnya. Ya, sebuah lagu bertajuk Sehari Saja kini diusung Irsa sebagai single terbarunya.

Ternyata, banyak pendengarnya yang terenyuh dan tersentuh saat mendengar lagu ini. Rupanya, kekuatan dan pesan Irsa dalam lagu ini sukses diterima para pendengarnya. Bagi Irsha, hal tersebut sebagai penanda suksesnya pesan yang disampaikan Irsa pada lagu ini.

“Alhamdulillah pada senang sama lagu ini. Malah sampai ada beberapa yang nangis dan jadi baper gitu. Berarti nyawa dari lagu ini nyampe ke mereka," kata Irsha Soraya di Jakarta.

Penyanyi cantik ini lantas mengungkapkan makna dari lagu tersebut. Menurutnya, lagu ini sangat pas dengan kondisi yang dialami oleh banyak orang.

“Sebenarnya ini kisah di lagu ini dialami banyak orang, makanya pas waktu take lagu ini kebetulan pas banget sama suasana hati, emang lagi rindu, kaya Dilan,” tambah penyanyi yang berada di bawah label Seven Stars ini.

Lewat lagu karya Diantoine dan Pradea, membuat mojang asal Bandung ini semakin membuktikan kalau dirinya siap bersaing dengan penyanyi lainnya.

Irsha tambah percaya diri bakal sukses karena ada kontribusi lewat dingin Executive production and concept, Riccardo Mazzoni yang distributed by MusicYes LTD London United Kingdom.

"Saya yakin ke depannya bisa top seperti penyanyi lain. Saya pun berharap lagu ini bisa diterima masyarakan karena saya yakin banyak yang seneng,” tutupnya.

