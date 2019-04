TOKYO - Film ke-23 Detektive Conan, The Fist of Blue Sapphire akhirnya rilis di Jepang pada 12 April 2019. Baru dirilis, film yang mengambil Singapura sebagai latar belakang itu langsung mencetak rekor baru.

Baca Juga: Anji Unggah Video Berjudul Deddy Corbuzier & Lucinta Luna Settingan, Netizen: Nyesel Gua Nonton

Melansir Anime News Network, Selasa (23/4/2019), The Fist of Blue Sapphire menasbihkan diri sebagai film dengan pendapatan tertinggi di weekend pertama penayangannya dalam seri Detektive Conan. Di weekend pertamanya, The Fist of Blue Sapphire meraup 1,88 miliar Yen atau setara Rp237,3 miliar.

Dengan pendapatan itu, Detektive Conan: The Fist of Blue Sapphire secara mudah menggulingkan Doraemon the Movie: Chronicle of the Moon Exploration dari puncak box office Jepang. Film ke-39 Doraemon yang sudah 6 minggu merajai box office Jepang tersebut harus puas turun ke posisi 2.

Kejayaan Detektive Conan: The Fist of Blue Sapphire masih tak terbendung di pekan keduanya. Mengutip dari Crunchyroll, Detektive Conan: The Fist of Blue Sapphire total sudah meraup penghasilan 3,58 miliar Yen atau setara Rp450 miliar hingga minggu kedua penayangannya.

Sejauh ini, The Fist of Blue Sapphire terus mematahkan rekor yang dipegang oleh film ke-22 Detektive Conan, Zero the Enforcer. Film berdurasi 110 menit ini sudah berhasil menjual 290 ribu tiket lebih banyak ketimbang Zero the Enforcer. Total, The Fist of Blue Sapphire sudah menjual 2,75 juta tiket.

Baca Juga: Raup Rp928,5 Miliar, Film Detective Conan: Zero the Enforcer Pecahkan Rekor Baru

Dominasi The Fist of Blue Sapphire diyakini masih akan berlanjut. Dengan animo masyarakat Jepang yang sangat tinggi, The Fist of Blue Sapphire dipercaya akan bisa merajai puncak box office lebih lama daripada Zero the Enforcer, yang tahun lalu memuncaki box office selama 6 minggu berturut-turut.

(LID)