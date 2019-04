JAKARTA - Deddy Corbuzier merupakan salah seorang selebriti yang kerap menghiasi Instagram pribadinya dengan kegiatan olahraga. Latihan fisik tersebut pun dilakukan Deddy di rumah maupun pusat kebugaran.

Baca Juga: Soal Tren Selebriti Ngevlog di YouTube, Deddy Corbuzier: Artis Itu Pintar

Bentuk tubuh kekar kini seakan menjadi ciri khas bapak satu anak tersebut. Dia terlihat memiliki otot besar di kedua tangannya sebagai hasil dari olahraga rutin yang ia jalani.

Seperti dalam sebuah video singkat di Instagramnya, Deddy memperlihatkan kegiatan saat mengangkat badan. Mengenakan potongan baju you can see, otot di kedua tangan mantan suami Kalina Ocktaranny ini terlihat begitu jelas.

Pria 42 tahun itu tampak mengangkat beban tersebut secara beberapa kali. Dari ekspresi yang diperlihatkan presenter ini, tampak beban yang diangkat Deddy memiliki bobot cukup besar.

Hobi olahraga Deddy Corbuzier tampaknya juga didukung oleh sang kekasih, Sabrina Chairunnisa. Sabrina yang juga menyukai latihan fisik pun sering kali melakukan hal tersebut bersama dengan Deddy.

Seperti dalam sebuah video, Deddy tampak melakukan latihan mengangkat beban dengan tumpuan kedua tangannya. Dalam kegiatan ini, Sabrina pun ikut ambil peran untuk berdiri di atas badan Deddy Corbuzier.

Sebelum memiliki badan atletis idaman para lelaki pada umumnya, Deddy Corbuzier ternyata sempat mengalami kelumpuhan dan harus duduk di kursi roda. Kelumpuhan tersebut menyerang bagian panggul ke atas.

Menurut Deddy, kelumpuhan itu terjadi akibat terjatuh dari motor. Nahas, motor tersebut pun menimpa badan bagian atas pria yang mengawali karier sebagai magician tersebut.

"Saat itu saya tidak bisa menggerakkan kedua kaki," ujar Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu.

Namun, Deddy bukanlah seseorang yang mudah menyerah dalam keterpurukan. Dia pun begitu semangat untuk membuat badannya kembali bergerak seperti sediakala.

Deddy pun akhirnya menggigit sebuah handuk dan memaksa kedua kakinya untuk bergerak. Usaha sang presenter ini akhirnya berbuah manis dan dapat mengembalikan kekuatan tubuhnya.

"Otot tubuh Anda, digerakkan oleh satu, yaitu pikiran Anda," lanjur pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini.

Dalam sebuah foto di Instagram, Deddy sempat membagikan potretnya saat masih duduk di kursi roda. Perbedaan fisik begitu terlihat pada presenter yang kerap berpenampilan dengan pakaian gelap ini.

Dengan pencapaian mengembalikan kondisi tubuhnya, Deddy pun seakan dapat mematahkan asumsi banyak orang. Lewat keterangan foto di Instagram tersebut, Deddy mengatakan bahwa hidup tidak selalu berjalan di tempat.

Baca Juga: Mesra dengan Richard Kyle, Posisi Lutut Jessica Iskandar Bikin Netizen Gagal Fokus

"Those WHO said Life stuck... They don't know how to Play it well (kat siapa hidup akan terus jalan di tempat? Mereka saja yang tidak tahu cara menjalankannya)," tulis Deddy.

(LID)