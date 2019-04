SEOUL – FNC Entertainment mengonfirmasi rumor hubungan asmara artisnya, Hyejeong AOA bersama dengan aktor muda, Ryu Ui Hyun. Keduanya dikabarkan sudah pacaran sejak bulan Desember 2018.

"Mereka berkenalan satu sama lain saat syuting drama pada bulan Desember dan telah bertemu satu sama lain dengan perasaan suka sejak awal tahun ini,” tulis agensi seperti dikutip Soompi, Senin (9/4/2019).

Rumor status pacaran antara Hyejeong AOA dan Ryu Ui Hyun ini bermula saat Newsen mengabarkan jika salah satu sumber terdekat artis tersebut mengatakan bahwa keduanya telah terlihat mesra selama beberapa bulan belakangan ini.

“Keduanya terlihat berkencan di restoran-restoran populer di Distrik Gangnam dan sebuah kompleks perbelanjaan di Hanam, Provinsi Gyeonggi tempat Ryu Ui Hyun tinggal," ujar sumber tersebut kepada Newsen.

Seperti yang telah dijelaskan oleh agensi Hyejeong ‘AOA’, pasangan itu memang dipertemukan dalam sebuah web drama bergenre romantis berjudul Lovesickness Refundable sejak akhir tahun lalu. Maka tidak heran jika benih cinta pun mulai tumbuh di antara pasangan ini.

Usia tampaknya bukan menjadi penghalang untuk keduanya saling mencintai. Pasalnya diketahui jika pasangan ini terpaut jarak 6 tahun. Hyejeong ‘AOA’ berusia 25 tahun sementara kekasihnya, Ryu Ui Hyun baru menginjak 19 tahun.

Sebagai informasi tambahan, Hyejeong yang debut sebagai idol bersama AOA merambah dunia akting dengan membintangi sejumlah judul drama seperti A Gentleman’s Dignity, The Blade and Petal, Nice Witch, dan Lovesickness Refundable. Bulan Juni mendatang, Hyejeong ‘AOA’ juga akan tampil dalam drama terbaru Perfume yang tayang di stasiun TV KBS.

Sementara itu, sang kekasih, Ryu Ui Hyun memulai debutnya sebagai aktor sejak usia 13 tahun dengan telah membintangi tujuh film dan dua serial drama. Diantaranya A Better Tomorrow bersama Song Seung Heon, Where Is Ronny, The Righteous Thief dan beberapa film lainnya.

Untuk dua serial drama, pria kelahiran 5 April 1999 itu tercatat dalam judul Shopping King Louis dan The Queen’s Classroom. Nantinya, Ryu Ui Hyun juga akan membintangi Web drama A-Tenn Season 2 yang mulai tayang pada 25 Apri 2019.

