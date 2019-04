SEOUL - BTS akhirnya mengumumkan daftar lagu yang nantinya akan ada di album terbaru, Map Of The Soul: Persona. Akan ada 7 lagu dalam album itu, yakni Intro: Persona, Boy With Luv feat. Halsey, Mikrokosmos, Make It Right, HOME, Jamais Vu, dan Dionysus.

Perilisan daftar lagu BTS diunggah oleh Big Hit Entertainment, selaku agensi yang menaungi pelantun IDOL tersebut pada 9 April 2019 pukul 00.00 KST atau 8 April 2019 di jam 10 malam melalui Twitter.

Big Hit Entertainment menuliskan tracklist lagu terbaru BTS dalam sebuah cover berwarna pink. Dalam daftar lagu itu juga sekaligus berisi mengenai durasi tiap-tiap lagu.

ARMY, sebagai fans BTS menyambut perilisan daftar lagu oleh Big Hit Entertainment. Beberapa diantaranya pun menuliskan bahwa mereka sudah tidak sabar lagi menyambut comeback RM cs setelah album terakhir BTS dirilis pada Agustus 2018.

"7 lagu dan 7 member, membuatku tidak sabar menunggu hari Jumat," tulis netizen.

Sebelumnya, BTS juga telah merilis dua video untuk Intro: Persona yang ditampilkan oleh sang leader, RM sebagai visualnya, serta teaser untuk single Boy With Luv.

Rencananya, album Map Of The Persona: Soul akan rilis pada 12 April 2019 pukul 18.00 KST atau sekira pukul 16.00 WIB. Sehari setelah perilisan, boyband yang memulai debutnya pada 2013 itu akan segera memulai promo lagu terbaru mereka lewat acara Saturday Night Live dengan Emma Stone pada episode 13 April mendatang.

Sementara di Korea sendiri, BTS baru akan memulai dalam program acara musik mingguan Mnet episode 18 April 2019.

(LID)