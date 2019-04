JAKARTA - Bacharuddin Jusuf Habibie mendukung keputusan Manoj Punjabi memilih Maudy Ayunda sebagai pemeran Ainun Muda dalam film Habibie & Ainun 3. Sebelumnya Ainun telah diperankan oleh Bunga Citra Lestari dalam film Habibie & Ainun pertama.

Habibie menjelaskan bahwa dirinya sempat ditawari banyak kandidat pemeran Ainun muda. Pilihan akhirnya jatuh kepada Maudy yang dirasa cocok dalam beberapa hal.

"Sekarang Maudy. Tapi bukan hanya cantik perilakunya, penampilannya, saya banyak masukan dari generasinya," kata Habibie saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Habibie juga sempat melihat aksi Maudy Ayunda dalam film Perahu Kertas. Usai menyaksikan film itu, presiden RI ketiga ini akhirnya semakin mantap dengan pilihan Maudy Ayunda.

"Jadi saya sampaikan begitu dipilih karena the best. Saya yakin dia akan berusaha dan disampaikan untuk memberikan the best," tambah Habibie.

Jauh sebelum pemilihan Maudy Ayunda, Habibie memang sadar bahwa suatu saat nanti ia akan membutuhkan sosok pemeran Ainun lebih muda. Bunga Citra Lestari tidak akan sangat memungkinkan jika harus dipaksakan berperan sebagai Ainun muda.

Film Habibie & Ainun 3 akan lebih fokus dalam membahas kisah tentang Ainun. Film ini akan kembali disutradarai oleh Hanung Bramantyo.

