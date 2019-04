JAKARTA - Menjadi seorang ayah nampaknya cukup dinikmati sebagai sebuah hal yang membahagiakan bagi Hamish Daud. Usai sang istri, Raisa Andriana melahirkan putri mereka, Zalina Raine Wyllie ke dunia, Hamish sering kali membagikan momen kehangatan mereka di akun Instagram pribadinya.

Baru-baru ini, suami dari pelantun Could It Be tersebut mengunggah foto saat dirinya tengah tiduran dalam posisi terlentang sambil menggendong putrinya di pundak kiri. Sama seperti biasanya, pasangan ini kembali enggan membagikan potret wajah anak mereka di sosial media.

"Daddy daughter time," tulis Hamish Daud pada keterangan foto.

Unggahan pria 39 tahun tersebut sontak membuat netizen merasa gemas. Bahkan mereka ingin agar Zalina mau bergantian untuk berada di pundak bintang film Rectoverso tersebut.

"Nemplok begitu kayaknya syahdu banget yak... Dek dek, gantian boleh?" tulis heyydikaa.

"So sweet ingin rasanya di pundak yang sebelahnya lagi," tulis kyky_firdausi.

"Aduuuuhh pengen nemploookkk jugaaa daddy," tulis lindawintarii.

