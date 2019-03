JAKARTA - Di era digital seperti sekarang ini, banyak cara bisa dipilih untuk memasarkan hasil karya seseorang. Cara kolaborasi dua negara atau biasa dibilang cross over dipilih oleh Renn Miko untuk memperkenalkan karyanya.

Renn Miko menggandeng Jayda Avanzado yang tak lain adalah putri diva Filipina, Jesa Zaragoza. Keduanya membawakan lagu ciptaan Renn bertajuk Crazy About.

Lagu ini telah ditulis oleh Renn sejak dirinya masih duduk di bangku SMA. Lirik lagu bercerita tentang cinta remaja ala SMA yang berbunga-bunga itu akhirnya dibalut dengan genre musik pop/R&B masa kini.

Selama proses penggarapannya, Renn pun terpaksa harus bolak-balik Indonesia dan Filipina. Hal itu dikarenakan Jayda juga sudah memiliki kesibukan tersendiri sebagai penyanyi di Filipina.

"Jadi awalnya diawali dengan saya punya demo udah jadi, terus saya kenalkan ke produser saya. Lalu saya dapat Jayda dan terbang ke Filipina dengan Jayda, abis itu balik lagi ke sini untuk mixing dan mastering. Most of the time prosesnya dilakuin di Indonesia sih," papar Renn Miko saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).

Meski belum mengenal pasar Indonesia, Jayda cukup optimis dengan single duet kolaborasinya pertamanya ini. Apalagi topik cerita yang diangkat masih berhubungan dengan cinta.

"Aku harap orang-orang bisa mengapresiasi lagu Crazy About ini karena banyak usaha untuk mewujudkan lagu ini. Aku berharap bisa memberikan dampak sendiri bagi orang-orang yang mendengarkannya," kata Jayda.

Crazy About sudah bisa didengarkan lewat berbagai paltform streaming musik digital. Lagu ini diproduksi oleh Origin Musik Indonesia dan bekerjasama dengan Web TV Asia.

