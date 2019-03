JAKARTA - Gisela Anastasia dan Gading Marten memang telah resmi berpisah sebagai pasangan suami istri pada Januari 2019 lalu. Meski keduanya sudah bukanlah pasangan suami istri, tetapi keduanya masih saling akrab, terlebih baik Gisel dan Gading masih saling berbalas komentar lewat instagram pribadi mereka.

Lantas, apa kata Wijaya Saputra alias Wijin ketika melihat Gisel masih berkomunikasi dengan Gading?

Hal itu pun dijawab oleh Wijaya Saputra melalui youtube channel milik Boy William yang bertajuk #DrinksWithBoy Ep.3. Dimana sebelumnya pertanyaan itu dilayangkan oleh Boy William.

Wijin menjawabnya, tak masalah apabila Gisel dan Gading masih menjalin hubungan komunikasi. Sebab, ia mengerti betul apabila kekasihnya itu memiliki seorang anak yang masih membutuhkan perhatian.

Sehingga, sebelum ia mantap mendekati Gisel, Wijin harus punya jiwa besar untuk itu.

“Sekarang ini, situasinya beda ya. Ujung-ujungnya di situasi gue, Gisel itu punya anak, otomatis masih hubungan sama ex-nya (Gading). Gue sangat mengerti kondisi itu karena dari awal sejak deketin dia. Gue harus terima dengan big heart,” beber Wijin.

“Sebelum gue memutuskan dekatin dia gue ngoming dulu sma hari gue ‘ok jin are you ready for future’. Itu gue pikirin dulu,” sambungnya.

Dengan begitu, Wijin juga berharap agar Gisel bisa memberikan kasih sayang lebih pada anak semata wayangnya. Bahkan Wijin sendiri kerap kali mendorong Gisel supaya lebih sering memberikan waktu lebih pada Gempi.

“Dan satu lagi, saya pikir, gue selalu ngomong smaa Gisel. Kaya contoh kemarin dia off air di Palembang, trus dia mesti ke Jakarta dan Yogyakarta. Kalo bisa sempetin ketemu (sama Gempi) walaupun cuma 2 jam tapi bermanfaat. Pokonya gue selalu bilang ama dia, sediain waktu buat anak,” paparnya.

