JAKARTA - MNCTV kembali menyajikan program adaptasi untuk keluarga Indonesia. Setelah sukses dengan I Can See Your Voice, Takeshi Castle Indonesia, kini MNCTV akan menghadirkan program variety show terbaru yakni It’s Showtime Indonesia.

Program ini diadaptasi dari TV Filipina, dengan nama sama dan merupakan program yang menuai sukses besar. Dipandu oleh Raffi Ahmad, Luna Maya, Indra Herlambang, Chika Jessica, Leo Consul, serta Mus Brother, It's Show Time Indonesia akan tayang perdana pada hari Senin, 25 Maret 2019 dan nantinya akan tayang setiap hari Senin-Jumat pukul 14.00-15.30.

Dalam rilis yang diterima Okezone, Minggu (24/3/2019), program It’s Showtime Indonesia akan menyuguhkan kompetisi dan games seru yang melibatkan bintang tamu dan penonton yang hadir di studio. Penonton tidak hanya diajak untuk bernyanyi dan menari bersama, namun juga akan dilibatkan dalam games dan penilaian kontestan kompetisi dance.

Para host menyiapkan diri sebaik mungkin untuk memandu It's Showtime Indonesia. Luna Maya misalnya, mengaku bahwa dirinya melakukan persiapan khusus, seperti observasi program It’s ShowTime dari negara asalnya. “Semoga nantinya program ini bisa lebih baik,” ungkap Luna.

Tak hanya Luna, Raffi Ahmad pun mengaku tengah melakukan persiapan khusus. “Kemarin ngafalin lagunya, karena ada jingle-nya, jadi aku sama host yang lain, bakalan ngafalin lagunya dan kita bakalan rekaman. Tungguin ya. Meskipun suara aku jelek tapi pasti bagus kok. Persiapannya yang pasti harus fit dan semangat,” ujar ayah dari Rafathar ini.

Raffi dan Luna juga mengungkapkan harapan terhadap program ini. Mereka berharap It’s Showtime yang setiap show menghadirkan lebih dari 200 penonton ini dapat diterima oleh masyarakat, dan menjadi program unggulan di MNCTV, serta memiliki rating share yang bagus.

“Mudah-mudahan program ini bisa mengajak semuanya yang suka aktif, energik, bisa dance, dan suka dance untuk datang ke It’s ShowTime Indonesia, tampilin bakat kalian, dance kalian, keren mana sama aku!,” tutup Raffi.

