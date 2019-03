+ 8

Maria Simorangkir finalis Indonesian Idol 2018 asal Medan berhasil menyabet predikat juara The Next Indonesian Idol musim kesembilan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (24/4/2018) dini hari, Maria memecahkan rekor sebagai kontestan termuda season ini yang berhasil menjadi jawara the next Indonesian Idol 2018. Sementara Abdul menduduki posisi runner up.