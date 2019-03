SEOUL – Big Hit Entertainment mencetak sejarah sepanjang karier mereka di dunia musik Korea. Hal itu ditandai dengan keuntungan besar yang dicapai oleh agensi yang menaungi grup BTS di tahun 2018.

Dalam pernyataan resminya, Selasa (19/3/2019) Big Hit Entertainment merilis laporan audit keuangan. Di mana menjabarkan peningkatan apa saja yang terjadi di berbagai sektor. Mulai dari album musik, hingga merchandise yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Merujuk data dari Soompi, total pendapatan Big Hit Entertainment di tahun 2018 mencapai KRW214,2 miliar (Rp2,7 triliun) dengan kenaikan sebesar 132 persen, laba operasional KRW64,1 miliar (Rp810 miliar) yang meningkat 97 persen, terakhir laba bersih mereka mencapai 105 persen dengan peraihan KRW50,2 miliar (Rp626 miliar).

Pencapaian tertinggi Big Hit Entertainment tidak terlepas dari ketenaran grup asuhannya, Bangtan Boys atau BTS yang sukses menarik perhatian lewat lagu dan aksi panggung mereka. Gaon Chart mencatat jika album BTS "Love Yourself: Tear" dan "Love Yourself: Answer" di tahun 2018 terjual sekitar 4,05 juta dan 5,15 juta kopi.

Pelantun Anpanman ini juga laris manis dalam menggelar tur dunia mereka sejak Agustus 2018. Setidaknya RM cs ini telah menjual tiket sebanyak 810.000 eksemplar dalam konser bertajuk "Love Yourself".

Salah satu sumber dari perwakilan Big Hit Entertainment menyampaikan jika kesuksesan itu akan terus ditingkatkan untuk menyusul kesuksesan lain terutama di industri musik.

“Kegiatan BTS telah memecahkan rekor dalam aspek bisnis sejak tahun 2017 lalu. Untuk terus berinovasi di industri musik, kami terus mengejar perubahan dan peningkatan yang lebih baik di agensi kami,” ujar perwakilan Big Hit Entertainment.

Peningkatan yang direncanakan oleh agensi Big Hit Entertainment tampaknya akan melenggang mulus. Pasalnya saat BTS mengumumkan comeback 12 April 2019 lewat album Map Of The Soul : Persona, pre-order pemesanan album mereka juga laris manis.

Selama kurun waktu satu minggu, telah ada 2.685.030 penggemar BTS yang disapa ARMY memburu album terbaru BTS. Raihan tersebut menjadikan BTS menduduki posisi 1 di daftar Penjual Terbaik CD & Vinyl Amazon.

Jumlah pemesan ini untuk album Map Of The Soul : Persona meningkat dari sebelumnya, Love Yourself: Answer yang menghasilkan 1.511.910 pemesan saat pre-order.

(aln)