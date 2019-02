JAKARTA - Penampilan kelas dunia dari Abraham dan Rambu, menutup babak Battle Round The Voice Indonesia dengan sempurna. Standing applause serta pujian nampak diterima oleh dua orang kontestan dari tim coach Anggun yang membawakan tembang dari Meat Loaf berjudul I'd do Anything for love But I Won't Do That.

Sayang, penampilan Abraham malam ini belum bisa membuat Anggun berpihak kepadanya. Akibatnya, pria asal Bogor ini harus pulang dan gagal melaju ke babak Live Round The Voice Indonesia minggu depan.

Sementara itu, sebanyak 31 kontestan diketahui akan bersaing dalam babak Live Round yang berlangsung mulai minggu depan.

Baca Juga: Waode dan Cila Sukses Bikin Titi DJ dan Arman Maulana Bingung

Sebanyak kurang lebih empat peserta dari masing-masing juri, akan berhadapan langsung di panggung megah The Voice Indonesia pada Live Round 1 The Voice Indonesia.

Pada minggu ini, sebanyak 10 peserta dipastikan lolos ke babak Live Round The Voice Indonesia.

Diantaranya, Waode,Cila, Anggreiny, dan Gancar dari team Titi DJ, Niel dari team Vidi Nino, Rambu, Rena, Bela dari team Anggun, serta Daniel dan Chindy dari team Armand Maulana.

Sementara itu, 21 kontestan lain, yakni Agseisa, Jaqlien, Gok, Richard, Shafira, Philip, Jasmine dari tim Vidi Nino, Febri, Dodi, Jogi, Keisha dari team Titi DJ, Artha, Aldo, Anggi, Axl dari team Armand, serta Ava, Ope, King, Novi, dan Mikaila dari team Anggun, juga akan melaju ke babak Live Round The Voice.

Penasaran dengan penampilan keseluruhan peserta? Saksikan terus The Voice Indonesia, setiap Kamis, pukul 19.30 WIB hanya di GTV.

(edh)