LOS ANGELES – Film animasi The Lego Movie 2: The Second Part rupanya hanya mampu bertahan selama satu minggu di puncak box office Amerika. Kini, film yang dibintangi oleh Chris Pratt itu harus memberikan gelar juara mereka pekan lalu kepada film Alita: Battle Angel.

Film Alita: Battle Angel yang diproduseri oleh James Cameron ini berkisah mengenai Alita (Rosa Salazar), seorang robot yang punya rasa cinta. Misinya adalah untuk menyelamatkan kemampuan dan kotanya Iron City dari tangan-tangan jahat.

Berdasarkan situs boxofficemojo, kisah yang diambil dari seri manga karya Yukito Kishiro tahun 1990 ini sukses di pasaran dengan meraup pendapatan sekira USD28,7 juta (Rp 393,1 miliar) di minggu perdana penayangannya.

Selain meraih keuntungan tersebut, Alita: Battle Angel juga mendapatkan respons yang positif dari kritikus film. Melansir Rotten Tomatoes, dari 230 orang yang menuliskan review, 137 diantaranya memberikan tomat segar.

Sebagian besar para kritikus film itu bahkan memberikan pujian kepada James Cameron yang menjabat sebagai produser film. “Alita didukung oleh ide James yang visioner, apa yang disajikan di film adalah ide yang ditulis olehnya,” unggah Radheyan Simonpillai dari CTV's Your Morning.

Sementara itu, The Lego Movie 2: The Second Part mengalami penurunan pendapatan di minggu kedua penayangannya. Pada pekan awal penayangannya, film anak-anak ini bisa meraih USD34,1 juta (USD 482,4 miliar), namun kini hanya mampu mencapai angka USD21,2 juta ( Rp 300 miliar)

Lanjut ke urutan tiga box office Amerika, ada film Isn't It Romantic yang dibintangi oleh Rebel Wilson dan Liam Hemsworth. Film ini mendapatkan untung USD14,2 juta (Rp200 miliar). Isn't It Romantic bercerita tentang seorang wanita muda sekaligus arsitek asal New York bernama Natalie (Rebel Wilson) yang hidupnya mendadak berubah secara misterius.

Selain tiga film tersebut, berikut daftar top 10 box office Amerika edisi 15-17 Februari 2019:

1. Alita: Battle Angel – USD 27,8 juta (Rp 393,1 miliar)

2. The Lego Movie: The Second Part – USD 21,2 juta ( Rp 300 miliar)

3. Isn’t It Romantic – USD 14,2 juta (Rp 200 miliar)

4. What Men Want – USD 10,9 juta (Rp 154,1 miliar)

5. Happy Death Day 2U – USD 9,8 juta (Rp 138,6 miliar)

6. Cold Pursuit - USD 6 juta (Rp 84,8 miliar)

7. The Upside – USD 5,5 juta (Rp 77,7 miliar)

8. Glass – USD 3,8 juta (Rp 53,7 miliar)

9. The Prodigy – USD 3,1 juta (Rp 43,8 miliar)

10. Green Book – USD 2,7 juta (Rp 38,1 miliar)

