JAKARTA - Dwi Andhika mengaku kaget ketika mengetahui kabar bahwa mantan pacarnya, Vanessa Angel, ditangkap oleh kepolisian Jawa Timur atas dugaan kasus prostitusi online. Meski sekarang hanya berstatus sebagai sahabat, Dwi Andhika memberikan dukungan sepenuhnya agar Vanessa bisa melewati kasus ini.

Hingga saat ini, Dwi Andhika pun belum bertemu secara langsung dengan Vanessa. Namun ia sudah memiliki rencana jika nanti mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Vanessa.

"Kalau gue ketemu dia gue cuma peluk dia dan ngomong 'It is ok, everything is gonna be ok, lo masih ada orang-orang yang peduli sama lo, dan kehidupan lo gak berakhir di sini. Siapa tahu abis dari sini lo lebih sukses lagi dan lebih bahagia dan yang penting lo ucapin thank you buat diri lo dan forgive myw buat diri lo, I love you buat diri lo sendiri karena lo harus cinta sama diri lo sendiri.' Itu aja," tuturnya.

Kendati masih dekat Dwi Andhika memang tak bisa berbuat banyak ketika tahu Vanessa tertangkap oleh pihak berwajib. Padahal keduanya berada dalam satu manajemen yang sama.

"Nah kenapa gue gak betindak lanjut karena kan perkara hukum, gue gak ngerti, yang jelas gue sebagai orang terdekat hanya bisa support dia," pungkasnya.

