JAKARTA - Nikita Mirzani ternyata sempat mencurahkan isi hatinya ke Rina Nose sebelum memutuskan lepas hijab. Hal itu disampaikan Nikita saat ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

"Semua gue ceritain," kata dia.

Kendati demikian, Nikita Mirzani tetap mengembalikan segala keputusan kepada dirinya sendiri. Dia sebatas meminta saran kepada Rina Nose, yang sebelumnya juga sempat memutuskan melepas hijab.

"Tapi balik lagi yang tahu diri Niki kan Niki sendiri," ungkapnya.

Selain Rina Nose, Nikita Mirzani juga sempat menyampaikan keluh kesahnya kepada beberapa teman. Menurut versi Nikita, orang-orang terdekatnya masih bisa menerima keputusan tersebut.

"Ya mereka tahu lah ya. Mungkin karena Niki lagi hamil kali, up and down hormonnya," tutur wanita 32 tahun.

Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat berbicara seputar keputusan melepas hijab. Dia mengaku sudah tidak kuat iman karena merasa belum bisa menjaga sikap dibalik penampilan muslimah.

