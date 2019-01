Nagita Slavina Nyinyiri Zaskia Sungkar yang Malas Ngevlog

JAKARTA – Beberapa artis ternama Tanah Air diketahui sedang melakukan liburan bersama dengan teman-teman dan keluarga. Di antaranya ada keluarga Raffi Ahmad, yang memboyong serta anak dan istrinya Nagita Slavina. Ada juga pasangan pengantin baru Baim Wong dan Paula, serta Irwansyah dan Zaskia Sungkar.

Dalam media sosial mereka masing-masing, tampak update kegiatan mereka selama perjalanan sampai tiba di Jepang. Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang termasuk dalam rombongan terlihat begitu bahagia saat menyapa penggemar dan penonton setia vlog di saluran YouTubenya.

Zaskia yang menyapa penonton vlog dengan salam, tidak disangka-sangka dinyinyir oleh Nagita Slavina yang diketahui juga rutin memperbarui vlog di saluran YouTube keluarganya. Kehadiran Gigi, panggilan Nagita Slavina yang tiba-tiba membuat Zaskia dan Irwansyah tampak sedikit kaget.

“Asslamualaikum, long time no see, anak on off,” sapa Zaskia Sungkar sambil tertawa karena merasa tidak konsisten dalam memperbarui video vlognya, dikutip Okezone dari saluran YouTube The Sungkars Family, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Tidak sendirian, di belakang Zaskia Sungkar juga ada sang suami, yaitu Irwansyah. Dia pun ikut menyapa penonton setia video mereka bersama sang istri.

“Akhirnya kita ngevlog lagi setelah sekian lama,” ujar Irwansyah.

Sambil berjalan di belakang Irwansyah dan Zaskia Sungkar, ada Nagita Slavina yang juga masuk dalam rombongan liburan ke Jepang bersama mereka. Tanpa diduga, bukannya ikut menyapa penonton, Gigi malah menyindir Irwansyah dan Zaskia Sungkar.

“Katanya mau tiap hari!,” sindir Nagita Slavina yang kala itu mengenakan busana warna cokelat muda dengan riasan wajah natural. Melengkapi penampilannya, Gigi memilih meletakkan kacamata hitam di atas kepalanya.

Menanggapi komentar pedas Nagita Slavina, Zaskia Sungkar meminta maaf pada penonton sekaligus penggemarnya. Dia juga menceritakan rencana kegiatan mereka.

“Maaf ya kita pemalas ngevlognya. Kita sekarang mau ramai-ramai ke Jepang. Sumpah ya gua basi banget, ‘Hai guys hahahaha’,” canda Zaskia Sungkar.

