Jisoo 'BLACKPINK' Ulang Tahun, #MissKoreaJisooDay Trending di Twitter

SEOUL – Salah satu member BLACKPINK, Jisoo berulang tahun hari ini, Kamis (03/01/19). Untuk merayakannya, BLINK (penggemar BLACKPINK) ramaikan tagar #MissKoreaJisooDay di Twitter dan sukses menempati trending paling atas di Twitter seluruh dunia.

Jisoo yang merupakan member tertua di grup ini resmi berusia 24 tahun. Tak hanya #MissKoreaJisooDay, para BLINK di seluruh dunia juga mengucapkan selamat kepada wanita kelahiran Sanbon-dog, Gunpo, Korea Selatan ini dengan hashtag #BloomingJisooDay.

Seperti yang yang ditulis oleh akun @adoseofjisoo, “Untuk seseorang yang paling tulen, pekerja keras, dan tak pernah mementingka diri sendiri, Kim Jisoo, selamat ulang tahun! Terima kasih untuk selalu membawa kebahagiaan kepada kami melalui kebiasaan Anda yang kecil atau pun besar. #MissKoreaJisooDay #BloomingJisooDay.”

Akun @starryrosies menulis “Selamat ulang tahun untuk senyum yang paling bersinar di dunia♡ #MissKoreaJisooDay #BloomingJisooDay.”

Akun @JanelleDelasas pun mengucapkan selamat kepada Jisoo dengan menuliska, “ULANG TAHUN PALING BAHAGIA UNNIE (baca: kakak). Terima kasih telah merawat para gadis (member BlackPink). Menunggu Anda untuk live dan posting IG #MissKoreaJisooDay Kim Jisoo.”

Penggemar dengan akun @lisapphics mengucapkan selamat kepada Jisoo dengan megungkapkan bahwa ia adalah seorang yang paling hangat dan paling kerja keras. “SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK SATU DARI SEKIAN ORANG CANTIK YANG PALING HANGAT DAN KERJA KERAS SAYA AKAN MERASA TERHORMAT UNTUK MEMBAGIKAN TIMELINE DENGAN CINTA ANDA YANG SANGAT SANGAT SANGAT BANYAK #MissJisooDay #BloomingJisooDay”, tulisnya disertai dengan gif yang menampilkan tingkah lucu dari Jisoo yang sedang digendong oleh Lisa.

Akun @lisaiace juga turut mebagikan gif Jisoo yang tampak sedang melakukan proses photoshoot. Ia juga menulis, “selamat ulang tahun utuk jisoo salah satu orang bertalenta, paling pintar, riang, dan wanita paling cantik yang pernah ada dan blackpink bukan blackpink tanpa jisoo aku mencintainya #MissKoreaJisooDay.”





Tak mau kalah dengan Jennie, duo maknae (member termuda) BLACKPINK, Lisa dan Rose, juga mengucapkan selamat dengan memosting foto Jisoo di story Instagram masing-masing. Selamat ulang tahun, Jisoo-ah!

