Ngomong Pakai Bahasa Inggris, Via Vallen Jadi Sorotan

JAKARTA – Nama Via Vallen sering disebut-sebut hampir sepanjang 2018. Di awal 2019 pun ternyata Via Vallen masih terus jadi sorotan masyarakat, terlebih pada unggahannya yang terbaru.

Via Vallen yang terkenal memiliki logat Jawa yang kental dan kerap menyanyikan lagu dangdut berbahasa Jawa ini, tiba-tiba tampil cukup berbeda. Perempuan pemilik nama asli Maulidia Octavia tersebut, menyapa penggemarnya dengan menggunakan bahasa Inggris.

Dalam video yang cukup singkat, Via Vallen juga memberitahu netizen jika dia akan tampil di acara 23rd Asian Television Awards, yang digelar di Kuching Sarawak. Wajar memang Via menyapa penggemarnya menggunakan bahasa Inggris, karena penggemar yang ada di kawasan tersebut tidak semua memahami bahasa Indonesia.

“Hi guys, I’m Via Vallen and I’ll perform at The 23rd Asian Television Awards in 12 January at Kuching Sarawak. I can’t wait with you all there, so don’t miss it, and see you there!” ucap Via Vallen dalam video yang dia bagikan lewat akun Instagram pribadinya, ditinjau Okezone, Rabu (2/1/2019).

Bahasa Inggris Via Vallen terdengar cukup fasih dan lancar meskipun suaranya serak. Tapi, walaupun Via Vallen telah berusaha untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris dan menyapa semua penggemarnya yang juga tersebar di negara lain, nyatanya kemampuan bahasa Inggris Via tetap jadi sorotan netizen.

Banyak dari netizen yang menebak Via harus mengulangi beberapa kali pengambilan gambarnya sampai bisa berbicara Inggris sebagus itu. Di sisi lain, ada pula penggemar Via Vallen yang memaklumi kemampuan bahasa Inggris Via.

“Enggak apa-apa Mbak Via, bahasa Inggris pun enggak masalah, pokok bisa bahasa Inggris adalah bahasa internasional juga siapapun boleh menggunakan, iya enggak?,” tulis Yanti seorang netizen sekaligus penggemar Via Vallen.

“Berapa kali take tu syantik bisa Inggris selancar itu?,” tulis seorang netizen lainnya.

Sebelum bertolak ke Kuching, Via Vallen juga tampil menghibur masyarakat di kawasan Ancol saat menuju malam pergantian tahun. Akibat padatnya jadwal bekerja Via sampai harus menunda liburan bersama keluarga.

