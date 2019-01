Aquaman Jadi Film Hits Terbesar DC Setelah Batman: The Dark Knight Rises

LOS ANGELES – Film terbaru DC diperkirakan akan menjadi film dengan kesuksesan terbesar yang digarap perusahaan setelah Batman: The Dark Knight Rises tahun 2012. Demikian mengutip The Hollywood Reporter pada Rabu (2/1/19).

Aquaman diketahui telah meraih penghasilan total di global sebesar USD 751,8 juta atau Rp10,89 triliun. Pendapatan ini mengalahkan film-film khusus Natal lainnya seperti Mary Poppins Returns dan Bumblebee dengan margin yang signifikan. Ini akan membuat Aquaman dengan mudah menghasilkan lebih dari USD900 juta ketika meninggalkan bioskop.

Sebelumnya, mengutip Comic Book, film yang mengisahkan fantasi di dunia air ini mungkin saja menghasilkan lebih dari USD1 miliar atau Rp14,5 triliun di pasar global. Di mana sebelumnya film Batman: The Dark Knight Rises memiliki pendapatan total USD1,09 miliar.

Aquaman juga diakui memiliki perjuangan yang berat karena mampu melewati dua film terlaris di DCEU, Batman vs Superman: Dawn of Justice dengan pendapatan USD873,6 juta di seluruh dunia dan Wonder Woman dengan USD821,8 juta.

Selain itu bagi DC, Aquaman sangat sukses di luar pasar Amerika Serikat. Hingga saat ini, film ini menghasilkan USD560 juta, menempatkannya di atas semua film superhero DC lainnya. Dengan pendapatan di Tiongkok menjadi penyumbang terbesar dengan USD260 juta.

Ini juga menempatkan Aquaman dalam mengalahkan Wonder Woman, yang merupakan satu-satunya keberhasilan relatif DC lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Wonder Woman hadir bioskop di tahun 2016 dan meraih pendapatan USD821,8 juta di seluruh dunia.

Angka-angka ini menarik karena Aquaman tidak melakukannya dengan baik selama akhir pekan di awal perilisan. Bahkan, itu memiliki jumlah terendah dari setiap film DC Universe yang pernah ada.

Sebagai perbandingan, Wonder Woman meraup total sekitar USD103 juta ketika awal rilis sedangkan Aquaman hanya mendapatkan USD67,4 juta. Ini bahkan lebih rendah dari Justice League, yang hanya mengelola USD93,8 juta tetapi telah dikalahkan oleh total box office Aquaman karena hanya mengumpulkan USD657,9 juta dalam penjualan.

(sus)