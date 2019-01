Tahun Baru 2019, Ifan Seventeen Kenang Mendiang Istri Lewat Lagu I'll Never Love Again

JAKARTA - Ifan Seventeen akhirnya mengunggah postingan baru di akun Instagramnya. Unggahan pertama Ifan di tahun 2019 ini berisi tentang kenangan bersama mendiang istri, Dylan Sahara, yang tewas dalam tsunami di Tanjung Lesung.

Untaian kalimat sedih tertuang dalam barisan caption yang ditulis oleh Ifan dalam unggahan tersebut. Untuk sejenak para followernya dibawa ke dalam kesedihan mendalam akibat rasa rindu yang sedang dirasakan oleh Ifan

Satu hal yang paling menyita perhatian adalah lagu I'll Never Love Again yang menjadi pengiring dalam unggahan tersebut. Lagu soundtrack film A Star Is Born ini memang menggambarkan kondisi Ifan yang nyaris sama seperti saat Lady Gaga kehilangan Bradley Cooper di dalam filmnya.

"Istriku, 1,5 tahun yang lalu (13 Juni 2017) kamu pernah melempar pertanyaan lewat postinganmu. Karena ketidakpekaanku, bahkan aku ga bales lewat komen. Ternyata baru sekarang aku bisa jawab," tulis Ifan disertai lirik lagu I'll Never Love Again.

Pada bagian akhir, Ifan pun mengucapkan selamat tahun baru untuk istrinya yang kini sudah beristirahat dengan tenang. Kolom komentar Ifan lantas dipenuhi dengan doa dan dukungan moril agar dirinya tetap tabah dan ikhlas menerima kenyataan pahit ini.

