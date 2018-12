Ariana Grande Tolak Gelar Kehormatan Terkait Pemboman Manchester Arena

CALIFORNIA – Penyanyi Ariana Grande dikabarkan menolak kehormatan atas ketenarannya dalam pekerjaannya demi para korban pemboman yang terjadi di konsernya di Menchester Arena, mengutip Evening Standard pada Senin (31/12/18).

Bintang pop berusia 25 tahun ini mengatakan jika ia mengira itu terlalu cepat setelah tragedi tersebut terjadi dan mungkip dianggap tidak sensitif.

Pelantun Thank U, Next ini mengunjungi korban serangan teror Manchester di rumah sakit dan mengorganisir konser amal yang bertajuk One Love di kota tersebut dalam hanya waktu dua mingggu setelah pemboman terjadi.

Pembom bunuh diri, Salman Abedi, menewaskan sedikitnya 22 orang ketika dia meledakkan sebuah bom di serambi Manchester Arena pada 22 Mei 2017.

Meskipun Grande tidak terluka secara fisik, ia mengaku mengenai bagaimana ia menderita gangguan stress pasca-trauma setelah terjadinya serangan itu.

Surat kabar Sun mengutip sebuah sumber yang mengatakan, “Ariana tersanjung tetapi mengatakan itu terlalu cepat. Dia menjelaskan bahwa dia masih berduka. Begitu juga banyak keluarga. Dia khawatir beberapa orang yang terkena dampak akan melihatnya sebagai tidak peka. Panitia menulis kepadanya tetapi dia dengan sopan mengatakan tidak.”

Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa wanita yang disapa Ari ini merasa sangat tersentuh dan merasa terhormat. Tetapi baginya, perasaan tersebut bukanlah dalam waktu yang tepat untuk ia terima.

The Honours Comittee dikabarkan ingin menjadikan Grande seorang Komandan Dame Kerajaan Inggris yang dapat diberikan kepada warga negara asing.

Sebelumnya, aktris kenamaan asal Amerika Serikat, Angelina Jolie, juga pernah menerima penghargaan serupa pada tahun 2014. Jolie mendapatkannya berkat karyanya yang melakukan kampanye melawan kekerasan seksual.

Baru-baru ini, Ariana juga dikabarkan batal melangsungkan konsernya yang akan dilaksanakan di Vegas karena kesehatannya yang menurun. Ia juga meminta maaf kepada para penggemarnya perihal ini.

Melalui fitur story di akun Instagram miliknya, Grande menuliskan, “Vegas, saya saat ini sedang mengatasi beberapa masalah kesehatan dan saya sangat menyesal tidak bisa bertemu Anda akhir pekan ini. Aku mencintaimu dan berharap untuk melihatmu dan menebusnya tahun depan.”

