Akhir Tahun, Nikita Willy Pilih Liburan ke India

JAKARTA – Nikita Willy kini tengah menikmati liburan akhir tahunnya dengan mengunjungi salah satu negara di kawasan Asia, India. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, bintang film Alas Pati itu pun mengabadikan potret dirinya saat berada di tempat yang berlatar indah.

Misalnya saja saat Nikita Willy mengunggah fotonya sambil mengenakan busana berwarna biru. Wanita yang akrab disapa Niki ini melempar senyum kecilnya ke arah, lantas membandingkan potret dirinya yang disebut lebih manis dari cemilan khas India, permen susu.

“Just me trying to be sweeter than “Gulab Jamun”. Gulab Jamun is the most popular dessert from India, have you tried that?” tulisnya pada Sabtu 29 Desember 2018.

Baca juga: Hobi Travelling, Nikita Willy Gunakan Instagram untuk Berbagi Pengalaman

Atas unggahan fotonya yang diberikan kepada 5 juta followersnya, Niki pun mendapat lebih dari 76 ribu likes dari pengguna Instagram.

Masih mengenakan busana yang sama, wanita 24 tahun itu pun tampak tengah asyik menikmati pemandangan kota Jodhpur di India. Meski foto tersebut diambil cukup jauh, namun Niki masih tampil memesona. Bisa dilihat dari style busana yang dipakai, mulai dari kalung juga celana hitam hingga sepatu kets yang menambah kesan kasual.

“Touristing,” tulisnya singkat saat melihat pemandangan kota tersebut dengan tidak melihat ke arah kamera.

Baca juga: Irish Bella dan Ammar Zoni Lamaran Bulan Depan?

Mengunjungi India tak lengkap rasanya jika tidak berfoto bersama binatang yang dianggap suci di sana, gajah. Melalui unggahannya, Nikita Willy terlihat duduk di hamparan lapangan yang luas. Setelah itu di slide foto selanjutnya tampak bintang sintetron Putri yang Tertukar itu dengan berani memegang gajah.

Nikita Willy sepertinya hampir tak pernah gagal membuat dirinya terlihat memesona di Instagram. Jika pada beberapa foto sebelumnya Niki berusaha menahan senyumnya, namun hal itu tak berlaku pada unggahannya saat mengunjungi museum tertua di India.

“Hello again pink city,” sapanya diantara burung-burung yang terbang di depan Albert Hall Museum.

(sus)