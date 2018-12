Aquaman Berjaya di Box Office, Bumblebee Langkahi Spiderman

LOS ANGELES – Aquaman rupanya tak mampu dikalahkan oleh pesaing film lainnya di box office Amerika, selama 2 minggu berturut- turut. Bahkan kehadiran Bumblebee hingga sekuel Spiderman pun tak mampu menandingi kedigdayaan film yang dibintangi oleh Jason Momoa ini.

Melansir Box Office Mojo, Senin (31/12/2018) berdasarkan pendapatan yang diraih oleh film Aquaman untuk periode weekend kemarin (28-30 Desember 2018). Film ini mampu meraup untung USD 51,5 juta ( Rp 746,4 miliar).

Hasil ini jauh meninggalkan pesaingnya dalam deretan film yang dirilis di Amerika itu.

Walaupun masih Berjaya di puncak box office, namun atas hasil yang dicapai minggu ini justru mengalami penurunan saat minggu pertama.

Pasalnya, di periode awal perilisan, Aquaman tercatat mendulang penghasilan sebesar USD 67,4 juta (Rp984 miliar).

Menempel di posisi kedua, ada film keluarga Mary Poppins Returns yang meraih USD 28 juta (Rp 405,2 miliar).

Jika Aquaman mengalami kemunduran keuntungan, hal ini tidak berlaku bagi film yang bercerita mengenai petualangan bertabur keajaiban tersebut. Tercatat jika Mary Poppins Returns mengalami kenaikan sebesar 19,1 % dari minggu awal perilisan film ini.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, spin off Transformers, Bumblebee melangkahi Spiderman Into The Spider Verse yang telah tiga minggu ada dibioskop Amerika. Bumblebee yang baru dua minggu rilis itu bertahan di posisi tiga dengan penghasilan, USD 20,5 juta ( Rp 296,7 miliar).

Sementara itu, film yang dibintangi oleh Jack Johnson sebagai Peter Parker makin melempem di posisi empat. Dengan pendapatan sebesar USD 18,3 juta (Rp 256 miliar), hasil ini masih jauh dibawah pesaingnya seperti Bumblebee apalagi Aquaman.

Jika empat film sebelumnya diwarnai dengan tema seputar superhero, fiksi, hingga petualangan, berbeda dengan posisi lima minggu ini.

The Mule hadir dengan mengangkat kisah nyata dari kurir narkoba, Leo Sharp, dengan latar perang dunia II. Lewat penayangannya di minggu ketiga, The Mule hanya mampu meraih USD 11,7 juta (Rp 170,4 miliar).

Selain lima film tersebut, Okezone pun telah merangkum 10 besar film yang masuk dalam jajaran Box Office Amerika, periode 28 Desember – 30 Desember 2018.

1. Aquaman – USD 51,5 juta (Rp 746,4 miliar).

2. Mary Poppins Returns - USD 28 juta (Rp 405,2 miliar).

3. Bumblebee - USD 20,5 juta ( Rp 296,7 miliar).

4. Spiderman Into The Spider Verse - USD 18,3 juta (Rp 256 miliar),

5. The Mule - USD 11,7 juta (Rp 170,4 miliar).

6. Vice – USD 7,7 juta ( USD 112,7 miliar).

7. Holmes and Watson – USD 7,3 juta (Rp 105,6 miliar).

8. Second Act – USD 7,2 (Rp 104,2 miliar).

9. Ralph Breaks the Internet – USD 6,5 juta (Rp 94,5 miliar).

10. Dr. Seuss' The Grinch (2018) – USD 4,2 juta (Rp 60,7 miliar).

