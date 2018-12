Seventeen Berduka, Lagu Kemarin Dominasi Chart Musik Lokal

JAKARTA - Daftar tangga lagu lokal pada pekan ini didominasi barisan musisi yang menyumbangkan suara mereka untuk original soundtrack (OST) beberapa judul film. Bunga Citra Lestari misalnya, menempatkan Harta Berharga, OST film Keluarga Cemara di peringkat ketiga.

Di YouTube, lagu yang diciptkan Harry Tjahjono dan Arswendo itu telah ditonton lebih dari 2,24 juta kali hanya dalam waktu 2 minggu setelah dirilis. Mengikuti sukses Harta Berharga, ada The Overtunes yang menyelipkan I Still Love You, OST film Cek Toko Sebelah di peringkat kelima.

Lagu yang diciptakan Mikha Angelo, vokalis The Overtunes itu, sebenarnya telah dirilis pada 16 Agustus 2018, sekitar 4 bulan sebelum Cek Toko Sebelah debut di bioskop Tanah Air. Sementara OST lain yang sukses merangsek masuk pada pekan ini adalah lagu Menunggu Kamu milik Anji.

Lagu soundtrack film Jelita Sejuba yang diciptakan oleh Anji dan diaransemen oleh Ade dan Jeje Govinda itu mampu bertahan di peringkat keenam. Ini merupakan capaian tersendiri untuk Anji, mengingat video klip lagu itu telah ditonton lebih dari 38,2 juta kali sejak dirilis pada 6 Maret 2018.

Dua lagu OST lainnya yang berhasil masuk dalam chart musik lokal pekan ini disumbang oleh film Milly & Mamet. Posisi kesembilan diisi oleh Sissy Prescillia yang melantunkan Kita, lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh band Sheila On 7 pada 1999. Sementara Jaz yang melantunkan Berdua Bersama berhasil duduk sebagai juru kunci pada pekan ini.

Namun untuk posisi teratas pada pekan ini ditempati oleh Kemarin, single milik band Seventeen yang terdapat dalam album 'Pantang Mundur. Lagu yang dirilis pada 21 Desember 2016 itu merupakan karya terakhir yang diciptakan Herman Sikumbang, personel Seventeen yang tewas tersapu tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018.

Selain Herman, bencana yang menimpa kawasan Banten dan Lampung itu juga merengut nyawa dua personel Seventeen lainnya: Windu Andi Darmawan (drummer) dan M. Awal Purbani (gitaris). Berikut daftar lengkap chart musik lokal versi Okezone yang dikutip dari berbagai sumber, Minggu (30/12/2018):

1. Seventeen - Kemarin

2. Andmesh - Cinta Luar Biasa

3. Bunga Citra Lestari - Harta Berharga (OST. Keluarga Cemara)

4. Wahyu - Selow

5. The Overtunes - I Still Love You (OST. Cek Toko Sebelah)

6. Anji - Menunggu Kamu (OST. Jelita Sejuba)

7. Arsy Widianto & Brisia Jodie - Dengan Caraku

8. Cakra Khan - Kekasih Bayangan

9. Sissy Prescillia - Kita (OST. Milly & Mamet)

10. Jaz - Berdua Bersama (OST. Milly & Mamet)

(SIS)