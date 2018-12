Jahili Seulgi 'Red Velvet', Suho 'EXO' Bikin Penggemar Gemas

SEOUL - Salah satu perhelatan musik akhir tahun, SBS Gayo Daejun sukses digelar pada 25 Desember 2018. Sejumlah grup dan penyanyi populer hadir dalam acara tersebut, tak terkecuali para artis SM Entertaiment, yakni EXO dan Red Velvet.

Kedua grup tersebut tampil memukau saat membawakan lagu-lagu hits mereka selama ini. Tak hanya itu, interaksi yang terjalin antar idol di acara tersebut juga cukup menarik perhatian, salah satunya interaksi antara Seulgi 'Red Velvet' dan Suho 'EXO'.

Pada sesi penutupan acara, para idol hadir berdiri di atas panggung. Dalam kesempatan itu, anggota EXO dan Red Velvet berdiri berdampingan.

this is so funny lmao :3



junmyeon has always been playful with seulgi ! i don't know why some are surprised at this interaction ashjsjklpic.twitter.com/oKKV9yHuh1— 준면 💕 junmyeon 수호 솔로 plz! (@solo_suho_stans) December 25, 2018