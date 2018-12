BTS Digadang Berikan Penampilan Khusus di KBS Gayo Daechukjae 2018

SEOUL – Boyband kenamaan BTS dikabarkan akan memberikan penampilan yang berbeda di acara akhir tahun KBS Gayo Daechukjae 2018, mengutip Soompi pada (27/12/18).

Festival musik akhir tahun ini akan menampilkan berbagai musisi dan idola. Sebanyak kurang lebih 30 seniman akan mengadakan pertunjukan untuk para penonton menonton baik secara langsung atau melalui televisi.

Selama tahun 2018, BTS menjadi perhatian publik dalam industri musik di seluruh dunia. Mereka sudah membuktikan kekuatannya yang sangat diperhitungkan pada tahun 2018.

Banyak rekor yang mereka pecahkan hingga standar pendapatan yang tinggi, tak hanya di Korea tetapi juga secara global. Mereka juga melewati 2018 dengan sangat sukses di Billboard Chart dengan mengalahkan Justin Bieber dan meraih penghargaan Top Social Artist.

Untuk itu, pada festival musik ini BTS akan memberikan penampilan spesial. Hal ini diungkapkan oleh pihak penyelenggara.

Pada 26 Desember, mereka mengatakan, "Pada 2018 KBS Song Festival, yang akan tayang langsung pada 28 Desember pukul 8.30 malam, BTS akan mementaskan pertunjukan lagu yang belum pernah mereka nyanyikan di televisi sebelumnya."

“BTS melakukan semuanya untuk mempersiapkan panggung khusus mereka, dengan cermat memeriksa komposisi panggung dan pemilihan lagu. Mereka akan menunjukkan kinerja yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Silakan menantikannya,” lanjut pihak penyelenggara, dikutip dari Koreaboo.

Banyak penggemar yang menyambut bahagia kabar ini. Bahkan fans internasional pun tak sabar untuk melihat kejutan yang akan diberikan grup kesayangan mereka.

Selain BTS, Festival Lagu KBS 2018 juga akan menampilkan pertunjukan EXO, TWICE, Wanna One, Red Velvet, SEVENTEEN, GFRIEND, NU'EST W, GOT7, MONSTA X, BTOB, Apink, NCT 127, Sunmi, Chungha, (G) I-DLE, Oh My Girl, AOA, VIXX, Norazo, Hwang Chi Yeol, MOMOLAND, Sorot Yong Junhyung, 10cm, Roy Kim, Lovelyz, The Boyz, WJSN (Gadis Kosmik), Kim Yeon Ja, dan Celeb Five.

Tak hanya BTS yang akan memberikan penampilan khusus, acara musik akhir tahun ini diperkirakan juga akan menampilkan panggung spesial oleh K-Idol naungan JYP Entertaiment dan SM Entertaiment.

