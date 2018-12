So Sweet, Maia Estianty Dapat Kado Spesial dari Dul Jaelani di Hari Ibu

JAKARTA – Dul Jaelani, memang merupakan sosok yang romantis. Hal tersebut bisa dibuktikan lewat tutur kata hingga tulisan di Instagramnya yang puitis. Lebih dari itu di momen spesial hari Ibu, bungsu tiga bersaudara itu juga memberikan hadiah untuk sosok yang disebut pacar olehnya.

“Aku mau kasih surprise buat pacarku,” kata Dul lewat video di Instagram yang diunggah pada Selasa (25/12/2018).

Rupanya sosok yang dimaksud pacar adalah sang bunda tercinta, Maia Estianty. Sambil mengenggam sebuket bunga, hadiah tersebut pun diberikan untuk istri Irwan Mussry tersebut.

Menyambut kedatangan sang putra, Maia pun tak kuasa menumpahkan kegembiraannya. Sambil berteriak, wanita 42 tahun itu kemudian mencium putranya dan mengucapkan terima kasih.

“Aah, terima kasih sayang. I love you,” kata Maia.

Dalam bunga yang dibawakan Dul juga terselip sepucuk surat yang dituliskannya untuk wanita yang dicintai olehnya, Maia Estianty. “Selamat hari ibu bunda, inspirasiku,” bunyi pesan tersebut.

Di momen bahagia tersebut, Dul Jaelani bukan hanya sekedar memberikan bunga untuk ibunda tercintanya. Tapi juga mempersembahkan sebuah lagu yang ia ciptakan buat Maia Estianty.

“Surprise Bunda di hari ibu, bagaimana aku bisa melewatkan momen ini untuk wanita yang menjadi sumber inspirasi penulisanku. “Mama Tolonglah” saya persembahkan untuk Bunda saya tercinta,” tulis Dul di instagramnya.

Lagu yang diciptakan Dul untuk bunda tercintanya pun mendapat sambutan yang baik dari Irwan Musrry, suami Maia Estianty. Menurut pria yang disapa om daddy oleh Dul, sosok putra bungsu Maia menjadi inspirasinya.

“The one and only, my inspiration,” kata Irwan dalam video yang diunggah oleh Dul.

