Intip Gemasnya Gading Marten Rayakan Natal Bersama Gempi

JAKARTA – Gading Marten menjadi salah satu selebritis Tanah Air yang memperingati hari raya Natal. Momen perayaan Natal pun dirasakan spesial oleh Gading lantaran ia dapat menghabiskan waktu bersama putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten.

Dalam salah satu unggahan di Instagramnya, Gading memperlihatkan potret kebersamaannya dengan Gempi. Pasangan ayah dan anak itu nampak kompak mengenakan topi santa clause. Seraya menunjukkan cinta kasih kepada sang ayah, Gempi pun memeluk erat kepala Gading sembari menunjukkan ekspresi gemas.

Selain foto, Gading juga menguggah video singkat bersama sang putri. Terlihat pada video tersebut, Gading dan Gempi menyanyikan lagu We Wish You A Merry Christmast. Dengan pelafalan yang sudah cukup jelas, Gempi pun mampu mengikuti nada lagu tersebut.

(Baca juga: Intip Tingkah Lucu Gempi saat Ditanya Siapa yang Terganteng)

Setelah menyanyikan lagu bertema Natal itu, bocah berusia 4 tahun itu terlihat menggelitik dagu Gading. Tingkah menggemaskan pun begitu nampak pada sosok Gempita yang terlihat bahagia dalam suasana Natal.

“Have a wonderful Christmas everyone 🎄🤗 happy holidaaaaays !!!!! 🤗🤗🤗 (Selamat Natal, semuanya 🎄 selamat hari libur !!!!!” tulis Gading dalam unggahannya.

(Baca juga: Selamat dari Tsunami Selat Sunda, Ifan 'Seventeen' Rasakan Sakaratul Maut)

Perayaan Natal Gading dan Gempita tak hanya sampai di situ. Melalui unggahan di Insta Storiesnya, putra aktor kawakan Roy Marten tersebut mengabadikan video berkonsep boomerang yang memperlihatkan Gempi saat bermain di tumpukan balon warna-warni.

Sementara itu, di malam Natal, Gisel mengunggah kebersamaannya dengan sang putri. Dalam video tersebut, nampak Gisel dan Gempi tengah membuka kado Natal yang mereka dapatkan dari Instagram.

Di hari Natal sendiri, Gisel tak terlihat mengunggah foto momen perayaan hari besar tersebut. Sementara itu, di unggahan Insta Storiesnya, istri Gading Marten ini hanya membagikan video saat mengendorse sebuah produk.

Nampaknya pembagian waktu Gempi saat marayakan Natal ini telah disepakati bersama oleh Gisel dan Gading. Hal ini dapat diketahui dari Gading yang memberikan tanda like di unggahan malam Natal Gisel bersama Gempi.

(sus)