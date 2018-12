Sebelum Meninggal, Dylan Sahara Rayakan 2 Tahun Pernikahan Bersama Ifan 'Seventeen'

JAKARTA – Ifan ‘Seventeen’ dan almarhumah Dylan Sahara memang menjadi pasangan suami istri yang kerap menujukkan kemesraan di media sosial. Bahkan beberapa waktu lalu keduanya sempat menghabiskan waktu di Santorini, Yunani untuk merayakan dua tahun pernikahan mereka.

Lewat kenangan di Instagram, Okezone pun merangkum potret kebersamaan pasangan yang menikah pada 2 November 2016 ini.

Misalnya saja pada unggahan yang terlihat pada 7 November 2018, dimana Ifan tampak mengenakan pakaian casual berwarna putih, sementara sang istri begitu cantik dengan balutan dress merah. Dengan pemandangan yang indah, Ifan pun mengatakan jika sang istri menjadi sosok pelengkap hidupnya.

“After all these years you can see that there is no place I would rather be, I’m so lucky to have you as my wife and this is the best day in my life. You complete me. Happy second wedding anniversary to the love of my life, I love you my dear,” tulis Ifan.

Tidak kalah romantisnya, Dylan pun mengunggah foto kebersamaan mereka berdua. Terlihat sekali pasangan yang telah berpacaran selama hampir 5 tahun itu saling mencintai satu sama lain. Dylan pun memberikan pujiannya kepada sang suami sebagai sosok yang sempurna di mata dirinya.

“Celebrating our 2 years wedding anniversary here in Greece. I love you more than words could tell! You are as perfect as this moment has been in Santorini. Thank you for always being by my side and for climbing cave house rooftops in early morning with me. I love you,” tulis Dylan pada 2 November lalu.

Santorini, bukan hanya satu-satunya kota yang menjadi kenangan Ifan dan Dylan. Pada Oktober 2018 lalu, pasangan ini pun sempat mengunjungi Italia untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Lagi- lagi dengan unggahan foto mesra, pasangan ini pun seakan menjukkan jika dunia hanya milik mereka berdua.

“Let’s get lost together in this big big world,” kata Dylan.

Tak lupa saat berada di Italia, pasangan ini pun mengunjungi air mancur Trevi, salah satu tempat yang menjadi mitos penduduk sekitar. Bahwa jika seseorang melempar koin disana, maka akan kembali lagi suatu hari nanti. Begitu pula yang dialami oleh Ifan dan Dylan, Oktober lalu menjadi kunjungan kali kedua mereka ke Fontana de Trevi.

“Alhamdulillah setelah 1.5 tahun akhirnya bisa balik lagi kesini, kota yang sarat dengan sejarah dan dipenuhi dengan bangunan2 eksotis berumur ribuan tahun,” tulis Ifan (25/10/2018).

