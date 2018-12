Jordan Peele Suguhkan Adegan Menyeramkan dalam Trailer Perdana Us

LOS ANGELES – Sutradara Jordan Peele baru saja memberikan kado Natal spesial bagi para pencinta film horor. Bertepatan dengan perayaan Natal pada 25 Desember 2018, Peele merilis trailer perdana dari proyek film Us.

Us merupakan film kedua Peele sebagai sutradara setelah sukses dengan debut Get Out yang mengantarkannya meraih penghargaan Oscar sebagai penulis skenario terbaik. Peele pun mendapat banyak pujian karena mengeksplorasi perbedaan ras di Amerika Serikat lewat film bergenre horor tersebut.

Dalam trailer pertama Us, Peele menjadikan adegan menyeramkan sebagian suguhan utama. Tak sekadar visual mengagetkan, musik mencekam pun sengaja ditambahkan sehingga menambah efek maksimal di setiap adegannya.

“Sangat penting bagiku untuk menempatkan keluarga kulit hitam dalam pusat film horor. Tapi penting juga untuk diperhatikan, tidak seperti Get Out, film Us bukan film tentang ras. Film ini justru bercerita tentang sesuatu yang aku rasakan dan menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Bahwa kenyataannya, sesederhana apapun kita, musuh terburuk kita adalah diri sendiri,” ujar Peele dalam sebuah sesi wawancara.

Film Us bercerita tentang sebuah keluarga kulit hitam yang diperankan oleh Winston Duke, Lupita Nyong’o, Shahadi Wright Joseph, dan Evan Alex. Liburan keluarga mereka berubah menjadi sebuah teror horor mencekam ketika mereka bertemu sosok aneh yang menyerupai diri mereka masing-masing.

Aksi kejar-kejaran, pertumpahan darah, atau bahkan jumpscare dipastikan akan mewarnai sebagian besar dari film ini. Us rencananya akan tayang pada Maret tahun depan.

