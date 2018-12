Serba Putih, Intip Foto Kardashian Bersaudara di Malam Natal

LOS ANGELES – Nuansa Natal kini begitu terasa di hampir seluruh penjuru dunia. Di hari ini, seluruh umat nasrani memperingati hari besar keagamaan mereka.

Di malam natal tahun ini, Kardashian bersaudara yang terdiri dari Kim, Khloe dan Kourtney mengabadikan kebersamaan mereka dalam sebuah foto, Senin (24/12/2018). Pada sesi foto tersebut, terlihat pula adik tiri mereka, Kylie Jenner.

Dalam foto tersebut, nampak Kardashian bersaudara mengajak putra dan putri mereka. Begitupun dengan Kyle yang turut menghadirkan Stormi Webseter.

Foto bernuansa serba putih itu nampak ramai dengan total 13 orang di dalamnya. Ekspresi bahagia pun tak dapat ditutupi dari wajah kardashian bersaudara. Mereka pun turut membagikan foto tersebut di akun Instagram masing-masing.

Kim Kardashian, membagikan cerita di balik sesi foto tersebut. Istri Kanye West itu mengatakan bahwa sesi foto tersebut dilakukan di detik-detik terakhir malam Natal lantaran jadwal pekerjaan mereka terus berubah-ubah.

“Natal 2018. Tahun ini kami menunggu sampai menit terakhir untuk berfoto. Jadwal kami berubah, suamiku keluar masuk kota. Tetapi hari terakhir ini menyadari kita semua bersama sehingga semua anak-anak kita datang menemui kami,” tulis Kim dalam unggahannya.

Nampaknya ada yang kurang dari pemotretan tersebut. Ya, Kendall Jenner dan ibunda mereka, Kris Jenner absen dalam sesi pemotretan itu. Menurut Kim lagi, hal tersebut lantaran Kendall dan Kris Jenner harus segera berangkat ke tempat lain.

“Kendall dan ibuku bergegas ke pertemuan setelah pemotretan ini. Jadi ini yang kita miliki! Sebanyak mungkin dari kita! Dari keluarga kami hingga Natal,” pungkasnya.

Foto serupa juga diunggah oleh Kourtney Kardashian. Berbeda dari Kim yang menuliskan cerita di balik foto tersebut, sulung Kardashian bersaudara itu menyisipkan sebuah ayat Al-kitab mengenai sikap saling menyayangi.

“Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other (Saling mencintai dengan kasih sayang yang tulus, dan bersukacita dalam saling menghormati),” tulis wanita 39 tahun itu.

Sementara itu, mengunggah foto yang sama, Khloe Kardashian mengungkapkan rasa syukur memiliki keluarga yang ia miliki saat ini. Rasa syukur Khloe ia utarakan dalam kolom keterangan dalam foto tersebut.

“Merry Christmas!! ✞ We all wish you love and harmony✞ So far this is by far my most favorite of any Christmas ✞ I have all I could ever want ✞ FAMILY ✞(Selamat Natal !! ✞ Kami semua berharap Anda mencintai dan saling berharmoni✞ Sejauh ini ini adalah yang paling favorit saya dari setiap Natal ✞ Saya memiliki semua yang saya inginkan ✞ KELUARGA),”tulis mantan istri Lamar Odom ini.

