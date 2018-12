Kimmy Jayanti Tegaskan sebagai Istri Sah Greg Nwokolo

JAKARTA – Kimmy Jayanti sebagai istri sah dari Greg Nwokolo kembali buka suara. Menanggapi kabar terkait dirinya dan suaminya yang kini tengah hangat menjadi buah bibir masyarakat, Kimmy buka suara lewat Insta Story Instagram pribadinya.

Ada beberapa unggahan gambar yang Kimmy bagikan berisi tanggapannya terkait isu yang menyangkut dia dan suaminya dengan Garneta Haruni. Pertama Kimmy meminta pada netizen untuk menghargai pernikahannya, sebagaimana sebuah pernikahan memang harus dihargai.

“To all my media friends, mohon sekiranya hargai pernikahan saya as much as sebagaimana pernikahan itu harus dihargai. I am not ‘perempuan lain’, I am a wife,” ungkap Kimmy dalam Insta Story Instagram, Senin (24/12/2018).

Kimmy juga kembali mengingatkan para netizen, bahwa dia telah menikah dengan seorang pria yang nantinya jadi ayah dari anak-anaknya. Bahkan, Kimmy pun menyebutkan tanggal dan tempat pernikahannya bersama Greg.

“I am married to a man of my future child in Perth, 20 May 2018 (just in case you guys are forget). Thank you for ur time, 20 May 2018,” imbuh Kimmy Jayanti.

Tidak cukup sampai di situ saja, Kimmy pun menuliskan tanggapannya dengan kalimat cukup panjang lewat story Instagram lainnya. Dia menganggap pernyataan Garneta di acara Hotman Paris Show cukup janggal. Kimmy juga menyebut Garneta kurang matang dalam persiapannya.

Kimmy juga membagikan caranya menganalisa dan membuat asumsi. Menurutnya ada dua buah rumus yang harus dipakai.

“Ketika kita menganalisa dan membuat asumsi dari sebuah masalah ada dua rumus yang harus dipakai: 1. Jangan berpatokan dari warna kulit atau racist, oh karena dia hitam dia jahat, oh karena dia putih dia suci. Sama halnya tidak semua wanita itu baik dan tidak semua lelaki itu jahat atau kebalikannya. Semua gender sama, jangan mendiskreditkan gender,” tulis Kimmy Jayanti.

“Kalau kata orang ada dua side dari setiap story, kalau menurut saya ada tiga. Apa saja? Her side, his side, and the truth. What is the truth? IS THE EVIDENCE,” tutup Kimmy.

