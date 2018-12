Tengah Booming, Lagu Solo Jennie Malah Turun di Chart K-Pop

SEOUL – Chart lagu K-Pop pekan ini cukup mengejutkan. Sebab lagu Solo yang dinyanyikan oleh Jennie 'BLACKPINK' yang sedang meledak tidak disangka-sangka malah turun peringkatnya.

Duduk di posisi pertama ada lagu Fiance yang dibawakan oleh Mino 'WINNER', melengserkan Jennie dengan lagu Solo-nya yang sedang booming di masyarakat.

Lagu Fiance sendiri telah bertahan di chart K-Pop versi Billboard sekira dua pekan. Lagu ini menampakkan taringnya pula dengan terus beranjak naik dalam dua pekan terakhir. Hebatnya, selain berhasil melengserkan Solo milik Jennie, Fiance pun melangkahi Spring Breeze yang dinyanyikan Wanna One.

Jennie dengan lagu Solo terpaksa harus gigit jari karena faktanya dia harus turun ke peringkat dua. Sementara lagu-lagu K-Pop lainnya ada yang terus merangsek naik ke peringkat lebih tinggi, seperti Yes or Yes yang dinyanyikan TWICE ada di posisi ke-3, Me After You di posisi ke-4.

Grup vokal pria yang sedang banyak menyita perhatian K-Popers, yaitu Wanna One sementara harus puas bertahan di posisi ke-5 dengan lagu Spring Breeze. Menyusul di bawahnya yang juga sedang beranjak terus naik ada VIBE dengan lagu Fall in Fall.

Pekan ini, ada cukup banyak grup dengan lagunya yang terus memperbaiki posisi menjadi lebih tinggi, seperti RBB (Really Bad Boy) yang dinyanyikan Red Velvet terus naik pada posisi ke-7 dan ada pula yang terus naik di posisi ke-10, yaitu Wind Flower dari MAMAMOO.

Chart K-Pop pada posisi 10 teratas yang berhasil dihimpun Okezone dari laman Billboard, Senin (24/12/2018), sebagai berikut:

1. Fiance – Mino

2. Solo – Jennie

3. Yes or Yes – TWICE

4. Me After You – Me After You

5. Spring Breeze – Wanna One

6. Fall in Fall – VIBE

7. RBB (Really Bad Boy) – Red Velvet

8. Beautiful Pain – BTOB

9. Bbibbi – IU

10. Wind Flower - MAMAMOO

