Chen 'EXO' Terkejut Menonton Adegan Ciuman D.O di 100 Days My Prince

SEOUL – EXO kembali menjadi bintang tamu program Ask Us Anything yang ditayangkan JTBC, pada Sabtu malam (22/12/2018). Dalam program tersebut, Kim Jong Dae (Chen) mengungkapkan reaksinya tentang adegan ciuman yang dilakukan Do Kyung Soo (D.O) dalam 100 Days My Prince.

Chen mengaku terkejut dengan adegan tersebut. “Aku tak pernah berpikir akan melihat sisi lain rekanku seperti itu,” katanya seperti dikutip dari Soompi, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: Chen 'EXO' Tuai Pujian dari Musisi Kanada

Lebih lanjut Chen menjelaskan keterkejutannya dilandaskan pada kemahiran D.O dalam melakukan adegan ciuman di depan kamera. “Aku tak pernah melihat orang-orang di sekitarku mencium orang lain. Dan aku sedikit merasa aneh melihat hal tersebut,” ujarnya menambahkan.

“Aku tahu D.O akan melakukan adegan ciuman dalam 100 Days My Prince. Tapi aku pikir mereka hanya sekadar menempelkan bibir dan diam sejenak. Namun yang kulihat di televisi tak berhenti sampai di situ. Mereka terus membuka dan menutup mulut mereka,” seloroh Chen.

Menanggapi guyonan Chen tersebut, D.O mengaku, mempersiapkan diri untuk adegan ciuman tersebut. Sebelum syuting, dia berlatih sendiri untuk kemudian mendiskusikannya dengan Nam Ji Hyun di lokasi syuting.

Mendengar jawaban D.O tersebut, Chen kemudian memujinya. Dia berkata, “Kau sangat hebat. Do Kyung Soo adalah aktor yang hebat.”

Baca juga: Mantan Bintang Porno Sora Aoi Hamil Anak Pertama

Serial 100 Days My Prince memulai debutnya dengan rating 5,02 persen. Namun mampu menutup penayangannya dengan rating mencapai 14,41 persen.

Sejauh ini, drama tersebut menduduki peringkat keempat drama Korea berating tertinggi yang tayang di TV kabel. Ia masih di bawah tiga drama tvN lainnya: Reply 1988, Guardian: The Lonely and Great God, dan Mr Sunshine.*

(SIS)