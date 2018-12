Pujian Omesh untuk sang Istri di Hari Ibu

JAKARTA – Presenter kondang Ananda Omesh memberikan untaian kalimat manis untuk sang istri, Dian Ayu Lestari, pada perayaan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, 22 Desember 2018. Dalam unggahannya di Instagram, Omesh mengunggah foto Ayu yang tengah menunggangi motor gede (moge).

Dalam keterangannya, Omesh memuji sikap mandiri sang istri. “Selamat Hari Ibu untuk @dianayulestari. Ibu yang keren menurut saya, adalah yang lebih memilih menyetir sendiri dan enggak mau memakai jasa supir," ujar presenter 32 tahun tersebut.

Omesh juga menyebut, sang istri enggan mengganggu hari libur sang asisten rumah tangga yang dinilainya juga memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dian Ayu, menurut Omesh, lebih memilih mengurus sendiri anak-anaknya ketimbang menggunakan jasa pengasuh anak.

Tak hanya itu, Omesh juga mengklaim bahwa istrinya tak seperti perempuan pada umumnya. Apabila kebanyakan perempuan senang dihadiahi tas bermerk, Ayu lebih memilih helm.

“Dia perempuan yang sampai sekarang masih senang banget motoran. (Dia) yang lagi belajar tentang agama, menjadi penyemangat di (tengah) keluarga, dan yang selalu belajar tentang ilmu parenting. Ah, pokoknya masih banyak lagi. Selamat Hari Ibu Umi,” tuturnya.

Unggahan itu, kemudian dibalas Dian Ayu dengan mengucapkan terima kasih di kolom komentar. “Sayang, thank you so much love,” ujar Dian Ayu.

Kalimat mesra pasangan yang menikah pada 2012 itu, sukses membuat para netizen melontarkan pujian. Seperti akun @ulfa_upeh yang memuji Omesh dan Dian Ayu sebagai pasangan sederhana.

"Selalu senang melihat unggahan kang @omeshomesh sama teh @dianayulestari. Simple tapi bermakna banget. Keluarga yang hebat. Semoga samawa terus. Sehat-sehat ya.”

Warganet lain pun turut memuji kehebatan dan ketangguhan seorang Ayu. “Kak Ayu keren!,” tulis akun @listiawaty. “Ibu sejati, masya Allah,” ujar @fitri_daniaalzusada. Akun @al_adivha berkomentar, “Ini baru ibu tangguh”. Serta akun @lalaaameel yang memuji Dian layaknya Wonder Woman.*

