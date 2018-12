Lucunya Gaya Gempi Ketika Kekenyangan

JAKARTA - Gempita Nora Marten atau yang lebih akrab dipanggil Gempi, anak semata wayang Gisel dan Gading selalu menarik untuk dilihat aksi-aksinya. Gadis kecil yang masih berusia tiga tahun itu belum lama ini beredar videonya yang menggemaskan di dunia maya.

Pada sebuah video berdurasi cukup singkat yang dibagikan oleh akun penggemar Gempi, terlihat anak gadis kecil berambut panjang ini sedang asyik sendiri dengan gadget yang dipegangnya. Terdengar di balik kamera yang merekam kegiatan Gempi suara Gisel.

Gisel menawarkan Gempi sepotong pizza, tapi tanpa diduga Gempi menolak tawaran ibunya dengan menjawabnya menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak hanya menggemaskan karena menggunakan campuran dua bahasa, tapi wajah Gempita juga tampak begitu polos membuat siapa pun yang melihatnya ingin mencubit gemas.

“Do you want some pizza?” tanya Gisel pada anak perempuannya yang semula sibuk bermain dengan gadget, ditinjau Okezone dari akun @gempilovers, Jumat (21/12/2018).

“I’m already kenyang,” jawab Gempi sambil sedikit merengut dan beralih memainkan jari-jari kecilnya.

Sesaat setelah menjawab pertanyaan ibunya, Gempi langsung kembali terlarut dalam ponsel yang dipegangnya sedari awal video terekam. Mendengar tanggapan anak perempuannya yang sering menyita perhatian masyarakat, Gisel pun sontak tertawa dan menanyakan jawaban Gempi yang menggunakan dua bahasa sekaligus.

"I’m already kenyang itu gimana? Siapa yang udah kenyang? Makan apa tadi?” tanya Gisel berkali-kali pada Gempi. Sayangnya, sampai akhir video yang merekam tingkah Gempi yang mengaku sudah kenyang, tidak ada lanjutannya lagi apa respons Gempi selanjutnya.

Gelak tawa tetap terdengar hingga akhir video. Seseorang yang mengulangi ucapan Gempi pun cukup terdengar jelas dan ikut tertawa bersama Gisel. Sebelumnya, video aksi Gempi yang juga tersebar di media sosial Instagram tidak kalah menggemaskan.

Saat sedang menghabiskan waktu bersama Gading Marten, ayahnya, Gempi menunjukkan pada Gading cara dia bergoyang dangdut. Anak perempuan Gisel dan Gading ini memang terkenal aktif dan mengikuti kelas balet.

(ady)