SID hingga Via Vallen Ramaikan Pucuk Coolinary X Big Bang 2018

JAKARTA - Festival belanja sekaligus kuliner Pucuk Coolinary X Big Bang 2018 kembali digelar di penghujung tahun ini. Tak hanya menawarkan diskon besar dan makanan saja, acara yang dihelat di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran ini juga dimeriahkan oleh musisi-musisi papan atas Indonesia.

Dua nama musisi yang akan tampil dalam acara ini menjadi sorotan. Superman Is Dead (SID) dan Via Vallen tercatat sebagai line-up yang akan menghibur para pengunjung. Sekadar mengingatkan, Jerinx SID sempat berseteru dengan Via lantaran hak cipta lagu Sunset di Tanah Anarki beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mbah Mijan Klarifikasi Syahrini Bukan Dilamar Reino Barack

Sayangnya, SID dan Via tidak akan tampil secara bersamaan. Keduanya dijadwalkan tampil dalam hari berbeda.

SID akan menjadi band pembuka yang tampil pada hari Sabtu, 22 Desember 2018. Sementara itu Via dijadwalkan tampil menggoyang panggung pada hari Minggu 30 Desember 2018.

Selain dua nama di atas, akan ada juga Slank, Padi Reborn, Pusakata, Danilla, Tipe-X, RAN, Siti Badriah, dan Tony Q Rastafara. Para pengunjung dipastikan tidak akan bosan dengan sajian hiburan yang ditawarkan selama 12 hari penyelenggaraan.

Debora Christiany, selaku Assistant Brand Manager Teh Pucuk, mengungkapkan alasan mengapa band-band besar seperti disebutkan di atas dihadirkan dalam acara tahun ini.

Baca juga: Sempat Diminta Turun Dari Jabatan, Ini Kata Pasha 'Ungu'

"Jadi kita happy banget di Malang dan Bandung sukses besar. Total pengunjung mencapai 130 ribu orang. Melihat sebelumnya, kita coba lebih serius dalam mengemas acaranya, gak cuma tentant kuliner doang, makanya ada banyak activity juga," ujar Debora saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 21 Desember 2018.

Selain bisa menikmati musik dari band-band tadi, para pengunjung pun bisa menikmati wisata kuliner dan belanja dengan diskon besar-besaran. Pucuk Coolinary X Big Bang 2018 menghadirkan lebih dari 100 jenis kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019.

(ady)